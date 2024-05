San Martín regresa a los playoffs y Regatas tiene asistencia perfecta

Más Info

Agenda correntina

San Martín (5to.) y Regatas (11mo.) disputarán la instancia de Reclasificación de los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2023/24.

El programa de partidos que dio a conocer la Asociación de Clubes (AdC) es el siguiente:

Domingo 26 - 20;30 hs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Regatas.

Lunes 27 - 21 hs. San Martín vs. Peñarol (Mar del Plata).

Martes 28 - 21 hs. Gimnasia vs. Regatas.

Miércoles 29 - 21;30 hs. San Martín vs. Peñarol.

Viernes 31 - 21:30 hs. Regatas vs. Gimnasia.

Sábado 1 de junio - 21 hs. Peñarol vs. San Martín.

Domingo 2 (*) - 20;30 hs. Regatas vs. Peñarol.

Lunes 3 (*) - 21 hs. Peñarol vs. San Martín.

Miércoles 5 (*) - 21 hs. Gimnasia vs. Regatas.

Jueves 6 (*) - 21 hs. San Martín vs. Peñarol

Nota: (*) Solo en caso de ser necesario.