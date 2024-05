Con el corte de cintas, comenzaron las Nacionales en Corrientes

Con las juras de la Exposición Nacional del Ternero Braford y el corte de cintas, en la jornada de este lunes dio inicio las Nacionales edición Santander en la Sociedad Rural de Corrientes.

El evento organizado con la fuerza de Expoagro y con el apoyo del Gobierno de la provincia de Corrientes cuenta con una muestra de la mejor genética para la ganadería del Norte argentino, y hasta el viernes ofrecerá distintas actividades para el productor ganadero.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, fue el primero en los discursos. El ejecutivo de la empresa organizadora de las Nacionales, en principio pidió un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. Luego, agradeció a la Sociedad Rural de Corrientes, resaltando el predio; a las asociaciones de las razas Braford, Brangus, Brahman y Hampshire Down «por permitirle a Expoagro aportar con su experiencia en el montaje, en el marco comercial y la comunicación; es una muestra de cómo se puede trabajar en conjunto. Gracias por confiar en la fuerza de Expoagro«

Schvartzman también agradeció a las casas consignatarias que realizarán los remates, Colombo y Magliano, O’Farrell y Sáenz Valiente Bullrich en las Exposiciones Nacionales, como también las que lo harán en remates televisados de invernada que se realizarán en el evento: UMC y Haciendas Villaguay y el Rosgan.

Asimismo, Schvartzman también agradeció las visitas de los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y CRA y dio la bienvenida al Banco Santander «por confiar y ponerle nombre a este evento ganadero», a la vez que sostuvo: «No me quiero olvidar del Banco de Corrientes por acompañarnos todos los años».

El referente de Exponenciar tuvo un especial agradecimiento al Gobierno nacional. «Gracias a Juan Pazo por venir y acompañarnos con su equipo, pero, fundamentalmente, gracias por desburocratizar, simplificar la actividad agropecuaria, por eliminar cupos; en definitiva, por devolvernos la esperanza«.

Por último, Schvartzman agradeció especialmente al Gobierno de Corrientes. "Más que socios, pilar fundamental para la realización de esta exposición. Por implementar políticas para el sector que se traducen en mejor genética, mayor producción e innovación. Estas políticas traen como resultado que en los últimos dos años se hayan realizado dos congresos mundiales: el Congreso Mundial Braford en 2022 y el Mundial Brangus en 2023", recordó.

Por su parte, Juan Pazo, secretario de Planeamiento y de Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de la Nación, sostuvo que "nuestra presencia en este encuentro, como dijo el presidente Javier Milei el viernes en La Rural, es una muestra de apoyo para un sector que consideramos vital para nuestro país«. En este aspecto, el funcionario nacional consideró que "las Nacionales son una muestra de nuestras mejores tradiciones. La tradición productiva se une con la innovación y el futuro. Este Gobierno trabaja con el único objetivo de fomentar la producción de alentar la innovación e impulsar la inversión".

Asimismo, Pazo señaló que "estamos trabajando para liberar las fuerzas productivas. Ni bien llegamos, eliminamos la resolución que impedía exportar los siete cortes de carne para que todos los productos argentinos puedan ganar mercados internacionales; también abrimos las exportaciones de carne a Estados Unidos y Colombia para la carne vacuna y el mercado de Israel para cortes vacunos y ovinos con hueso; y tomamos la decisión de ampliar la oferta de vacunas contra la fiebre aftosa para generar un ahorro a 200 mil productores ganaderos y no depender de un solo laboratorio. No somos irresponsables. No queremos descuidar la macroeconomía de un país que fue castigado por las políticas nocivas y demagógicas, por eso, todos los pasos que damos son cuidadosos y muy bien pensados".