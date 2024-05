Marcos Ginocchio y la China Suárez ya no se esconden: los detalles de su relación

La China Suárez causó sensación en redes sociales el último fin de semana tras mostrar con quién se encontraba disfrutando: Marcos Ginocchio, el último ganador de Gran Hermano. Y si bien ella se encargó de desmentir una relación, Juan Etchegoyen contó la verdad de este amor asegurando que “hubo coletazos por todos lados” después de esta situación.

“Obviamente voy a abrir el programa de hoy contando qué pasó el fin de semana con la China Suárez y Marcos Ginocchio, o la pregunta sería en realidad qué no pasó entre ellos”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego, agregó: “Yo te confirmé el romance el 23 de diciembre pasado así que a mí no me van a decir como son las cosas acá. Yo no sé si la China y Marcos en algún momento serán pareja formal pero a mí me describen desde hace rato un vínculo muy cercano que tiene que ver con diferentes encuentros íntimos que han tenido”.

En este sentido, profundizó: “Yo te dije que Marcos le regaló en su momento un viaje a la China, un obsequio muy costoso y cosas que van sucediendo que tienen que ver con ganas de un lado y del otro de compartir juntos no solamente el trabajo”. Al mismo tiempo, agregó: “Y lo que pasó el otro es ni más ni menos que lo que te vengo contando desde el año pasado. Lo que pasa es que ahora no se esconden y simplemente no lo confiesan públicamente porque los dos tienen historias no resueltas en paralelo, sobretodo él, porque la China ya sabemos que a Lauty Gram lo disfruta de pasatiempo”.

Por último, cerró: “Pero con lo que pasó el otro día hubo coletazos por todos lados y hoy te voy a contar alguno de ellos. A mí me cuentan que a Marcos no le gustó nada que la China suba la foto, de hecho le pidió que la baje, cosa que Eugenia aceptó y la bajó de inmediato".

Fuente:Minuto uno