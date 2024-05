Un correntino es juzgado por tráfico de inmigrantes en Entre Ríos

En Paraná, Entre Ríos inició el juicio oral contra tres personas, un santafesino, un correntino y un exsoldado del ejército de Ucrania, que fuera sorprendido en el baúl de un automóvil, el 3 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en el puesto de control Paso Telégrafo.

Iba oculto en un Chevrolet Corsa y el se trató en las esfera judiciales como "tráfico ilegal de personas".

Sin embargo la Fiscalía N°8 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Praguay consideró, el 10 de enero de 2022, -dos años después- que el exmilitar de la nación europea que estaba a punto de entrar en guerra con Rusia era “el encargado de organizar las rutas y la logística necesaria para el envío de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia el continente europeo utilizando las terminales portuarias”.

El hecho con ribetes cinematográficos saltó a la luz durante el aislamiento forzoso por el Covid_19, en Paso Telégrafo, puesto caminero ubicado en la ruta 12, a cuatro kilómetros del límite con Corrientes.

El ucraniano Viktor Melnyk fue descubierto en el baúl de un Corsa conducido por un empresario santafesino Juan José Clucellas, que viajaba solo en el vehículo, sin documentación habilitante con destino a Rosario.

El automóvil pertenecía al correntino Raúl Sopérez, que al poco tiempo cayó preso por tráfico de drogas y armas, según publicó el diario La Nación.

El ucraniano en la actualidad está preso en Paraguay por ser el nexo entre organizaciones guaraníes dedicadas al narcotráfico y europeas.

El vehículo no estaba a nombre del chofer, sino que figuraba registrado en Itá Ibaté, Corrientes, por otra persona, que es “amigo y pariente”, según informaron fuentes policiales en su momento.

Tanto el conductor del automóvil como el extranjero quedaron demorados.

El chofer declaró que se había ido a pescar a Corrientes. Pero que no pudo lanzar la caña en las cabañas Don Quico, que son del dueño del Corsa, porque su amigo le dijo que podía comprometerlo: está prohibida la pesca por la cuarentena. “El lunes fui a Itá Ibaté, a las cabañas Don Quico, que son de un amigo y pariente. Mi amigo me dijo que lo iba a comprometer porque estaban cruzando un montón de paraguayos a cobrar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia, impuesto como auxilio durante la pandemia). Así que me quedé esperando y el martes y el miércoles me vine (para Santa Fe)”, contó a los investigadores.

Lo extraño es que Clucellas se había ido a Corrientes en una camioneta. Pero la dejó en Itá Ibaté, según reprodujo en su momento La Nación. El argumento que dio a la Justicia resultó algo llamativo. “Dejé la camioneta mía en Ita Ibaté para decirle a mi mujer que se me había roto y que tenía que ir la semana que viene a pescar, y le pedí el auto prestado a él para venirme”, contó a Aire de Santa Fe.

El empresario, de 46 años en ese momento, aseguró que cuando regresaba a Santa Fe, luego de recorrer unos 25 kilómetros, vio a un hombre haciendo dedo en la ruta. “Para no venir solo, ya que yo venía en el Corsita, le dije que subiera”, relató.

Ita Ibate

El vehículo del dueño en el que viajaba el ucraniano y amigo del empresario santafesino está preso. Sopérez nació en Santa Fe y en 2019 intentó ser concejal en Itá Ibaté, pero no lo logró.

En octubre de 2020 efectivos del escuadrón 47 de Gendarmería, por orden del Juzgado Federal Nº2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, incautaron más de 900 kilos de marihuana y armas de guerra muy sofisticadas –como un subfusil calibre 22– en la cabaña Don Quico, donde fueron detenidas cinco personas, entre ellas, Raúl Enrique Sóperez, titular del Chevrolet Corsa donde viajaba oculto a principios de septiembre de ese año el exsoldado ucraniano.

Ucraniano

El domingo 9 de enero de 2022 Melnyk fue detenido en una casa en la localidad de Fernando de la Mora, en Paraguay, como parte de una organización narco, liderada por Fernando Enrique Balbuena (hijo del exdiputado guaraní Elvis Balbuena) a quien los efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay le secuestraron 947 kilos de cocaína, publicó Página 12.

Este exsoldado ucraniano es un engranaje vital dentro de la organización porque –según las tareas de inteligencia criminal– es quien actuaría de nexo con los compradores de la droga en Europa. La cocaína secuestrada, según la titular de Senad, Zully Rolón, estaba lista para ser embarcada en uno de los puertos de Asunción para salir por la hidrovía Paraguay-Paraná rumbo a Europa.

(WA)