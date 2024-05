Virginia increpó a Darío por estar cerca de Furia en Gran Hermano

Desde que Darío Martínez Corti ingresó a la casa de Gran Hermano tuvo buena onda con Virginia Demo, ya que los participantes se conocían desde antes. Incluso se especuló con que tuvieron un romance en el pasado.

Sin embargo con el correr de las semanas, la relación entre ambos se fue enfriando, principalmente por el acercamiento de él a Furia Scaglione. Virginia no dudó en increparlo por este tema.

“Vos te estás inmolando. Es lo único que te digo, acordate”, le marcó Virginia a Darío luego de que él estuviera en el patio hablando con Furia. Él lo negó y ella expresó: “Igual nada, hace lo que quieras obvio. Ella lo toma como que estas cerca de ella por estrategia”.

“No estoy tan cerca como lo estoy con los chicos”, aclaró Darío. “Pero bolud… estás pegado todo el día. Desde que te levantas hasta que te acostas estás pegado”, retrucó Virginia.

Más tarde, Darío volvió a tocar el tema. “Te voy a contestar un poco lo que me dijiste antes en la cocina. No es que yo me acerco. Está con el tema Mauro y con el único con el que puede hablar de él es conmigo”, explicó y afirmó que no le preocupa Furia. “A mí lo único que me preocupa es que le hinchó las bolas a mi hija. Es lamentable”, manifestó Virginia.

En tanto, Delfina, la hija de Virginia, ya afuera de la casa apuntó contra Darío. “Está todo mal, no lo queremos”, sentenció. “Yo ya veía acá afuera, obviamente no se lo podía decir, pero que en algún momento la iba a traicionar y está pegado a Furia”, precisó.

“¿Por qué crees que Darío está pegado a Furia?”, le consultó Santiago del Moro. “Porque tiene miedo y como todos cuanto tienen miedo se pegan a Furia y para mí es un error”, sostuvo ella.

Fuente:Pronto