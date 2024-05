Denuncian condiciones inhumanas de 29 detenidos en una comisaría

Luego de la tarea de Monitoreo que realizó el jueves el Mecanismo Local en la Comisaría Contravencional de Corrientes, se resolvió efectuar la presentación de un Habeas Corpus de manera urgente para que se garanticen las condiciones dignas de detención o bien se otorgue la libertad inmediata de los detenidos.

El Mecanismo Local avanzó en las actuaciones dado que tomó conocimiento de que el número de detenidos de manera diaria en la dependencia es de 30 y 33 personas privadas de libertad.

En tanto que, en ocasiones llegaron incluso a superar los 50 contraventores.

En el lugar se observó que la comisaría continúa sin modificaciones, con paredes y techos deteriorados, sin luz artificial ni natural, sin ventilación y con mucha presencia de humedad. Si bien la celda tiene medidas aproximadas de 4 x 8 metros, no posee camas, colchones ni frazadas para la totalidad de detenidos, motivo por el cual deben dormir en el suelo pese a las bajas temperaturas que se viven en la actualidad.

En lo que respecta al sanitario, las cañerías y letrina se encuentran colapsadas, sin mantenimiento, con falta de higiene por no contar con los elementos necesarios. Tampoco cuentan con agua caliente y las instalaciones no dan abasto para la población total.

Al tomar conocimiento de la situación de hacinamiento y estado insalubre que atentan contra la integridad física y mental de las personas, el presidente del Comité Dr. Ramón Leguizamón realizó la presentación de un habeas corpus de manera urgente ya que manifestó que “no se puede permitir que se atente contra la vida de una persona, no se puede consentir que estas situaciones sucedan ni se dejen pasar”.

Y agregó: "Eso no le pasa al ciudadano común, no puede ser que el 80% de los detenidos esté por merodeo; este Comité no puede permitir que se criminalice la pobreza, las grandes injusticias sufren los pobres y no se puede permitir que se atente contra la integridad física de las personas”.

Resulta necesario destacar que las personas detenidas bajo tutela del Estado deben contar con las condiciones mínimas garantizadas, conforme lo establecen la Convención Americana sobre derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Constitución de la Nación Argentina, entre otros.

Finalmente, desde el Mecanismo Local se aclaró que el planteo de habeas corpus que se efectuó se fundamentó en que las personas carecen de espacio suficiente y no se les garantiza las condiciones mínimas de detención atentando contra la integridad en clara violación a los derechos fundamentales que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, que se respete y garantice su dignidad, su vida, y su integridad física, psicológica y moral.

A la vez que resaltaron a modo de informar a toda la ciudadanía que “cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, cualquier persona puede interponer una acción de habeas corpus en su favor, conforme lo establece el artículo 43, de la Constitución Nacional y el artículo 67 de la Constitución de Corrientes”.