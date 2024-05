Un jugador titular de Boca entrenó diferenciado

En el ensayo futbolístico ordenado este domingo por el técnico Diego Martínez en el Boca Predio de Ezeiza, un jugador considerado titular no participó del mismo al entrenar de manera diferenciada en la preparación del plantel para el partido del miércoles frente a Trinidense, en Asunción, por la Copa Sudamericana.

Se trata del capitán, Marcos Rojo, quien junto al delantero Darío Benedetto, no participaron activamente de la práctica por precaución, a raíz de diferentes molestias físicas que vienen arrastrando. Otro tanto ocurrió con Aaron Anselmino, que le dio el triunfo al Xeneize en la primera fecha frente al equipo paraguayo, quien no logró sumarse al plantel con normalidad luego del desgarro sufrido en dicho encuentro.

Por ahora lo de Rojo y Benedetto no da lugar para temores, con lo cual de no mediar contratiempos podrían ser considerados por Martínez para la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Por su parte, el defensor de 19 años no llegaría en condiciones y apuntaría a volver en el arranque de la Liga Profesional contra Atlético Tucumán (sábado 11 de mayo).

En la práctica de este domingo, Martínez mezcló, como suele hacerlo habitualmente, a los dos equipos con jugadores titulares y suplentes. En uno de ellos se movieron Romero; Simoni, Figal, Valentini y Saracchi; Medina, Campuzano, Equi Fernández, Zenón; Briasco y Langoni; mientras que en el otro once lo hicieron Brey; Advíncula, Lema, Di Lollo, Blanco; Saralegui, Pol Fernández, Milton Delgado, Fabra; Cavani y Merentiel.

Entre este lunes y martes se espera que el DT de Boca realice un nuevo ensayo, ya plantando en cancha el once que imagina para el duelo clave del miércoles contra Trinidense. El Xeneize quedó segundo, a cinco puntos de Fortaleza, y está obligado a ganar para ilusionarse con darle alcance, para lo cual deberá ganar los otros dos partidos del grupo, y a la vez esperar que el equipo brasileño deje puntos en el camino.