Toda guerra es una desgracia

La guerra de Malvinas tuvo dos fases: la primera aeronaval del 1° al 20 de mayo, y la segunda terrestre del 21 de mayo al 14 de junio de 1982. La fría mañana de este último día, hace 42 años, culminó con la derrota de nuestro país en la batalla final de Puerto Argentino, después de 45 días de combate, en que el Ejército y la Armada combatieron con menos del 10% de su capacidad operativa y logística contra la alianza militar más grande del mundo.

Fue una clásica batalla de cerco que, sin lugar a dudas, permite imponerle la voluntad al enemigo- el aniquilamiento perfecto- de la manera más eficaz a los fines de la estrategia. La dislocación psicológica y física de nuestras tropas era evidente, estábamos cercados por tierra desde el oeste, y por mar al norte, al sur y al este; sin apoyo aéreo y sin esperanza alguna de apoyo del continente.

El combate de los últimos días fue intenso, y los días 12, 13 y la madrugada del 14 de junio, fue sostenido por el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM 5), los Grupos de Artillería 3 y 4 del Ejército y una fracción del Escuadrón de Caballería Blindada 10.

Un periodista del Daily Express de Londres los describió como:”…un episodio terrorífico, desesperado y al mismo tiempo trágico, que aparejó muertos y heridos entre los ingleses”; al mediodía de ese día se produjo un silencio sepulcral en nuestra zona. La guerra había finalizado.

Creo que, con altibajos, casi todos los combatientes y los jefes de unidades experimentamos momentos similares. Abracé a mis subordinados, el dolor nos embargaba, pero a pesar de ello creía ver en sus obnubilados y mojados ojos, no solo la mirada firme, franca y leal de quienes lo habían dado todo en una lucha desigual. Los notaba agotados y a la vez sentía el orgullo de haber mandado a hombres tan dignos.

Todos eran conscientes de la inutilidad de la lucha, pero no vacilaron en seguir combatiendo. Nuestro adversario seguramente confiaba en la victoria, pero no ahorró esfuerzos para obtenerla. El heroísmo fue el mismo en los dos bandos. Durante la guerra, los británicos fueron nuestros enemigos, pero con el más alto respeto. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que se peleó con notable acatamiento a los usos y leyes de la guerra. Se respetó la dignidad del adversario.

En el Ejército, la estructura de los altos mandos fue casi grotesca, y muchos pretendieron atribuir la derrota no a la incompetencia y a la larga galería de necedad militar, no a los generales que evidenciaron una obediencia que resultó paralizadora, no a las imprevisiones, no a la falta de abastecimientos, ni a nuestra inferioridad aérea, ni a la ausencia de la Flota de Superficie, sino a los combatientes y particularmente a los jefes de las unidades tácticas.

Recuerdo que el nivel de conducción táctica fue definido por el general suizo Antoine-Henri Jomini, como “el arte de combatir en el terreno donde se efectúa el choque”. Galtieri, Nicolaides y Bignone iniciaron un proceso de desmalvinización que duró varios años. Olvidaron la sentencia sanmartiniana: “Una derrota bien peleada vale más que una victoria circunstancial”. Solo algunos generales retirados reconocieron a los combatientes, entre ellos: Ricardo Flouret, Teófilo Goyret, Tomás Sánchez de Bustamante y Benjamín Rattembach; estos últimos consignaron las acciones meritorias de nuestras Fuerzas en la conocida Comisión de Análisis del Conflicto:

Ejército: Evidenciaron un elevado grado de profesionalismo, adiestramiento y una adecuada acción de mando: la Artillería de Campaña (Grupos de Artillería 3 y 4), la Artillería Antiaérea, las Compañías de Comandos 601 y 602, el Escuadrón de Caballería Blindada 10, fracciones de Aviación (helicópteros), de comunicaciones e ingenieros, y del Regimiento de Infantería 25.

Armada: La Aviación Naval, operando desde el continente, infligió daños fuera de toda proporción con respecto a los análisis previos de poder de combate relativo (medios propios, medios británicos, influencia del teatro de operaciones, etc.); el BIM 5, operando en el marco de las fuerzas terrestres, puso de manifiesto vocación por el accionar conjunto, un excelente adiestramiento, un equipamiento adecuado y un destacado desempeño.

Fuerza Aérea: Desencadenado el conflicto de naturaleza aeronaval, el comandante decidió no sustraer a sus medios de la batalla aérea y aceptó las desventajas y riesgos; infligió a los británicos significativas pérdidas; la formación y el adiestramiento de sus pilotos- de combate y de transporte- respondieron cabalmente a las exigencias impuestas; junto con hombres del Ejército y de la Armada conformó un adecuado Centro de Información y Control en las islas, que coordinó todo lo relacionado con la atenuación y neutralización del enemigo aéreo.

Gendarmería: Estuvo presente en el conflicto con una pequeña fuerza de Comandos (40 hombres), que fue agregada a la Compañía de Comandos 601; tuvo una buena actuación confirmada por las bajas sufridas en acción de combate.

Prefectura Naval: Envió dos guardacostas, dos aviones y un helicóptero; realizó acciones de patrullaje, transporte de personal, material y munición, reconocimientos y vuelos de exploración; sus dotaciones evidenciaron valor y profesionalidad; sufrió bajas de combate.

El ministro de Defensa, doctor Amadeo Frúgoli, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, almirante Leopoldo Suárez del Cerro, entre otros, fueron mandos decorativos El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) evidenció ser “más inútil que un libro de quejas”. Una fuente británica aseguró “que el apoyo latinoamericano fue tan ancho como el Río de la Plata, pero con una profundidad de 50 cm”.

Conocí una guerra en el Medio Oriente antes de Malvinas y otra en los Balcanes después. Es una desgracia para cualquiera de los adversarios. ¿Quién podrá reemplazar la vida de los soldados-y civiles- caídos para siempre y compensar el dolor de sus seres queridos? ¡Es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la Humanidad! El militar cumple mejor su misión cuando gana la paz, que cuando hace y gana la guerra.

* ex jefe del Ejército y Veterano de Guerra de Malvinas. Ex embajador en Colombia y Costa Rica.