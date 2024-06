"Es importante que los chicos sepan que lo que suben a internet, es una huella digital"

Por Eduardo Ledesma, Belén Da Costa y Carlos Lezcano

Periodistas en Hoja de Ruta

En estos tiempos donde la tecnología nos abraza y sucumbe cada uno de los espacios de nuestras vidas, las infancias están en el centro de la escena. ¿Saben los adultos qué consumen los chicos de la casa en su celular? ¿Cómo poner límites sin "salirse de la onda"? ¿Saben distinguir una moda pasajera de un contenido vacío o violento? La tecnología, como tantas otras cosas, ya llegó para quedarse y no se puede negar la realidad.

Por eso, los especialistas sostienen que la mejor manera de transitar una infancia en libertad y cuidado, es generar un entorno protegido y de acompañamiento. Julián D'atri es el coordinador de capacitaciones de Chicos.Net, una organización civil sin fines de lucro que promueve los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales. En ella, trabajan desde un enfoque de derechos en Argentina y la región para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes ejerzan una ciudadanía digital plena, desde un rol activo, crítico y creativo, en un entorno protegido y libre de violencias.

D'atri analiza un mundo donde los niños y niñas eligen con libertad y poderío. Sostiene que ellos hoy deciden qué uso darle a su celular, por lo que el ojo adulto es el canal para garantizar que crezcan sanos y felices.

¿Cómo están viendo este momento donde la tecnología crece con nuestros chicos?

Nosotros consideramos que las tecnologías pueden ser tanto aliadas como traer problemáticas. Por eso es importante siempre hablar en familias, en la escuela, motivar desde los Estados, las municipalidades, para hacer un buen uso de las tecnologías. Nosotros siempre buscamos alfabetizar digitalmente tanto a los chicos, las chicas, como también a las personas adultas. En España, por ejemplo, hace poco salió lo que se llama la Ley de Influencer, que empieza a regular un poco el poder que tienen las personas que tienen más de 200.000 seguidores o visualizaciones. Más que nada también por temas como las apuestas digitales que cada vez es una problemática más en voga.

¿Se puede considerar que nuestros chicos por este vínculo que tienen con la tecnología tienen una adicción?

Nosotros tratamos de no usar la palabra adicción. Pero sí efectivamente hay un montón de chicos y también de grandes con alguna cuestión ahí. Eso es muy importante aclararlo porque incluso tienen quizás cada vez un nivel más grande de dependencia de las tecnologías. Sucede que sienten ansiedad cuando la dejan. Para eso hay un término que se llama FOMO, que es el miedo a perderse de algo por lo que tienen que estar constantemente conectados.

Por eso nosotros lo que incentivamos desde las escuelas, desde las municipalidades, desde las familias, es hablar para entender cuál es el uso crítico que puede existir de una pantalla. Pero también ver los lados positivos. Hay un montón de aplicaciones, de posibilidades que se tiene para sacarle provecho a las tecnologías y eso no hay que demonizarlo. Justamente hay que usarlo como nuestros aliados. Nosotros invitamos a las familias a que puedan por ejemplo hablar de cuáles son los límites de tiempo en el que usamos el celular o cualquier tecnología por ejemplo para tratar de tener una escena en familia sin pantalla.

¿Y cuáles son los límites?

Eso obviamente depende de cada familia. Hay familias que consideran que tienen que ser 2 horas o 3 horas y otras que lo ven más según el uso que se hace. Nosotros consideramos que siempre hay que variar un poco. Si los chicos por ejemplo usan 2 horas la playstation después está bueno que puedan tener un tiempo al aire libre, haciendo la tarea o juntándose con amigos pero cambiando un poco. Esto es para que el cerebro también entienda que hay otras acciones que se pueden hacer. Acá la cuestión es el equilibrio.

Estamos hablando de por lo menos dos actores. Acá unos son los padres, los del mundo adulto los nativos digitales y en el medio, ¿cómo se conversa? ¿cuál es esa frontera? ¿cuál es el espacio de conversación?

Nosotros trabajamos justamente con las familias más que nada. Para los padres y las madres que no son nativos digitales. Por eso tratamos de generar juegos o desafíos para que se pueda hablar del tema. Por ejemplo, como parte de nuestros 25 años de chicos.netdesarrollamos un juego que está en nuestra plataforma de forma gratuita donde cada día se propone un desafío. Por ejemplo, ¿cuál es el youtuber favorito de nuestro hijo? o ¿qué tipo de aplicaciones usa? Porque de este modo uno entiende lo que hace la otra persona y ayuda también a entender cuándo es un uso problemático por la cantidad de tiempo y cuándo es un uso súper aprovechable.

Nosotros vemos más padres y madres que incentivan a los chicos porque se dan cuenta que por ejemplo como streamers tienen una fuente de ingreso y en momentos difíciles es más que bienvenido. Por eso siempre motivamos que las familias puedan tener el espacio de diálogo. Muchas veces brindado por la escuela y si no también puede ser incentivado por ellos mismos. Estos son espacios donde puedan establecer cuánto tiempo es recomendable el uso o a qué hora se deja el celular para tener una cena.

Tener una red social con una cantidad de seguidores tiene un poder y señalás que las familias entienden que incentivar el uso de la tecnología como un ingreso, es clave. ¿Qué pasa con un chico y el uso de ese poder? ¿Cómo gestionar eso en un lugar donde decís una palabra al otro día necesitas validarla con un poquito más?

Por eso nosotros consideramos que es muy importante, más que nada a los padres y las madres, que sepan qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales o en las plataformas que usen. Muchas veces por el desconocimiento o por el poco interés de los adultos, por ejemplo en las redes sociales como TikTok o más juveniles se deja al libre albedrío. Consideramos que tenemos un punto límite. Nosotros lo que entendemos es que hay que sentarse a ver en conjunto qué contenido se consume. Si es por ejemplo un influencer que trabaja sobre la ciencia, como hay un montón y que son súper súper educativos, o si es algo que está haciendo daño a otra persona, que está siendo violento o un contenido vacío como muchas veces sucede. Entonces por eso lo que es importante también entender es que hay cosas que están de moda que quizás no tienen que ser sumamente entendidas por los adultos. Pero si está bueno acompañar. No dejar solo en este camino a los chicos y las chicas porque sus derechos pueden ser vulnerados. En la ciudadanía digital, en el conjunto de las personas en internet, hay un montón de problemáticas de las que tenemos que cuidarnos. No significa que no tengamos que usarlas, pero si tenemos tener cuidado. Por ejemplo, personas que pueden buscar nuestra información o hacerles entender a los chicos que decir un insulto en una red social es algo que queda en algún lugar de internet. Es una huella digital.

En Chicos.Net tienen presente la cuestión de la vida social también. Es una de las recomendaciones para los adultos, la de entender que hoy su vida social pasa por ahí.

Claro, nosotros siempre en las escuelas decimos que la pared del aula es porosa. Cuando nosotros íbamos a la escuela a las cuatro de la tarde o al horario que terminaba, uno ya dejaba de tener contacto con sus compañeros. Hoy en día a través de las redes sociales o de los juegos online, se está las 24 horas conectados. Entonces trasciende lo que pasa en un celular y trasciende lo que pasa dentro del aula. Por eso es importante trabajarlo y trabajarlo también en conjunto. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante importante, no solo con escuelas sino también con el Congreso. Ahora estamos apoyando en algunas leyes que están saliendo y en municipalidades para que se pueda regular y para que se pueda brindar un marco protegido a los chicos y a las chicas.

Chicos.Net cuenta con un centro de recursos disponible con multiplicidad de descargables, juegos y contenido para ver en familia.

En este momento se discute mucho el uso del teléfono en escuelas. Tenemos el ejemplo de España, Portugal Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Se discute la presencia en principio del teléfono y luego el uso dentro de la escuela. ¿Cómo ves vos esto?

Yo considero que el celular es algo que reduce mucho la brecha digital. No nos olvidemos que por ejemplo en pandemia el celular fue el mecanismo por el que pudieron estar conectados millones de chicos y chicas que estaban en edad escolar y que no tenían la posibilidad de ir al establecimiento. Entonces, por un lado es una herramienta que nos acerca a la escuela. Por otro lado también es una herramienta que nos distrae, que nos deja pendiente y quizás nos hace perder la concentración. Nosotros consideramos que no hay que eliminar por completo el uso de celular de las escuelas porque tiene un montón de beneficios. Pero sí hay que regularlo y establecer junto con los estudiantes un código de uso. Por ejemplo hemos visto muchas escuelas que tienen una especie de sobre en la entrada del aula donde los alumnos llegan, dejan el celular, tienen la clase y cuando van al recreo lo pueden sacar porque entendemos que también su recreo hoy pasa por ahí. Quizás cuando nosotros éramos chicos nos interesaba charlar con un compañero y hoy esa charla se da a través del celular.

Además hay aquí un tema que es el material de abuso sexual de las infancias a través de estos medios ¿cómo se trata eso?

Hay que dejar en claro que, por ejemplo, el envío de material sexual de menores de edad es un delito penado por la ley. Es muy importante que nosotros eduquemos a los chicos en esto. Por eso es clave el concepto de alfabetización digital. Entender que cuando subimos nosotros un contenido, va a quedar más tiempo del que nosotros consideramos a disposición de cualquiera que pueda ver nuestras redes. Por eso siempre les recomendamos a los chicos tener sus redes sociales en modo privado. También entender que hay redes sociales que son para mayores de 13 años. TikTok o Instagram son redes sociales que son para mayores de 13 años y muchas veces los vemos mucho antes de esa edad.

Por eso es muy importante el trabajo en las escuelas para entender que el material que uno sube puede ser utilizado en su contra. Una vez que está disponible en internet es casi imposible retirarlo. Se ven muchos casos de ciberbullying que empiezan por un comentario agresivo o puede ser el robo de información y hacerse pasar por otra persona. Pero es muy importante que cada uno trate de cuidar su información y después denunciar cuando hay un caso delictivo como el que decían de personas que buscan contenido sexual de menores de edad.

Algo similar sucede también con la inteligencia artificial ¿cuáles son los alcances de todo esto? Entendiendo que también en los últimos meses surgieron varios casos de adolescentes que manipulaban digitalmente a través de la IA, fotografías de algunas chicas y las circulaban en internet.

Es que cada vez va a ser más difícil saber cuándo una imagen está hecha por inteligencia artificial. Hoy todavía en algunas redes sociales aparece "realizado con inteligencia artificial" pero cada vez va a ser más difícil hacerlo. Por eso también nosotros consideramos que la inteligencia artificial es una herramienta y que se puede usar. Por ejemplo para ayudar a realizar un trabajo, para tener un conjunto en una investigación. Pero que no tenemos que quitarnos trabajo a nuestro cerebro porque después nos termina achanchando de algún modo. La inteligencia artificial es un aliado pero no tenemos que dejar nuestra humanidad en manos de una tecnología porque si no, vamos a terminar desaprovechando todas las ventajas que nos da este momento.