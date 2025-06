Cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo

Este fin de semana largo, la mayoría de las dependencias permanecerán cerradas y este jueves no habrá recolección de residuos en la ciudad de Corrientes. El próximo feriado nacional que se llevará adelante este 20 por el Día de la Bandera, el 21 por feriado puente turístico y el lunes 24 de junio por las celebraciones del patrono San Juan Bautista.

Este jueves no habrá recolección de residuos, por lo que se solicita a los vecinos no sacar ese día la basura a la vía pública. La mayoría de las dependencias municipales no atenderán al público y se brindarán guardias sobre el funcionamiento de los servicios esenciales en la ciudad.

Los próximos feriados se llevarán adelante este 20 de junio por el Día de la Bandera; el 21 de junio es feriado puente turístico y el 24 de junio feriado municipal por San Juan Bautista, patrono tradicional de Corrientes.

La Agencia Correntina de Recaudación (Acor), ubicada en avenida La Paz al 2440, informó que permanecerá cerrada en los feriados nacionales este 20 y 21 de junio, mientras que el lunes 24 de junio atenderá normalmente, en el horario de 7,15 a 16.

En tanto, el Centro Emisor de Licencia (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps), no atenderán al público los días 20, 21 y 24 de junio. En dichos días tampoco funcionarán los Puntos de Atención Sube y no se cobrará estacionamiento medido.

La Dirección General de Defunciones atenderá durante los feriados venideros y fines de semana con personal de guardia en la oficina ubicada en 25 de Mayo 1132, en horario corrido de 7 a 19, para trámites de inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgentes.

Por su parte, los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro, de Laguna Brava, abrirán sus puertas para visitas e inhumaciones a partir de este 20 hasta el 24 de junio, de 7 a 17.

Mientras que el Tribunal de Faltas Municipal atenderá con guardias, sólo para trámites de carácter urgente por secuestros de vehículos en la vía pública, de acuerdo a la siguiente modalidad: jueves 20 (de 9 a 15); viernes 21 (de 8 a 16); sábado (de 8 a 16 y juzgado de turno, de 9 a 15); domingo 23 (de 9 a 15); y lunes 24 (de 8 a 16).