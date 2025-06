Feriado largo: el 50% de los comercios abrieron sus puertas

El feriado nacional por el Día de la Bandera paralizó el comercio en algunos puntos del país, sin embargo, en Corrientes la mitad de los comerciantes decidieron abrir sus puertas. La decisión corre por parte de cada negocio y tanto en la peatonal, supermercados y mercados la adhesión fue del 50% según un relevamiento que realizó El Litoral.

En la jornada de ayer algunos comerciantes se adhirieron al feriado nacional y no atendieron al público. En tanto, la mitad de ellos decidieron colocar sus productos a la venta para no perder ganancias. Algunos rubros como indumentaria, calzado y alimentos permanecieron abiertos.

Pese a los feriados, el mercadito del puerto; puestos del barrio San Gerónimo, y el Mercado ex vía abrieron normalmente sus locales en el horario de 8 a 21. Mientras que los puestos del Mercado de Abasto (El Piso) abrieron sólo a mediodía.

En tanto que los ubicados en el Mercado de Productos Frescos este jueves estuvo cerrado, pero hoy atenderá normalmente de 7 a 13 y de 17 a 21. Mientras que el lunes 24, estará abierto de 7 a 13.

Esta semana hubo varios feriados no laborables en el país, el lunes 17 de junio fue feriado nacional, en conmemoración al Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Tras dos días hábiles, ayer se conmemoró el Día de la Bandera y este viernes se lleva adelante el feriado como puente turístico.

Teniendo en cuenta que este próximo lunes se celebra el patrono de la ciudad de Corrientes, San Juan Bautista. Por lo que algunos negocios podrían cerrar sus puertas ese día.

(VT)