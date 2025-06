La nieve causó susto y obligó a un rescate en la Patagonia

La Patagonia sufrió un temporal de nieve y se volvió un dolor de cabeza para residentes y trabajadores. Entre los problemas que dejó quedó el corte de rutas, cruces internacionales, empleados petroleros atrapados durante 30 horas que debieron ser rescatados por el Ejército y hasta el susto que produjo un avión en Bariloche que se pasó en la pista congelada y obligó a cerrar el aeropuerto durante dos horas.

Este jueves por la mañana un avión Boeing 737-8Q8 de la aerolínea low cost Flybondi sufrió un "over run" -un deslizamiento en pista- en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria de San Carlos de Bariloche, debido a las intensas nevadas registradas en la zona.

Según precisaron en la información oficial, el avión con matrícula LV-KAY cubría la ruta desde Ezeiza hasta Bariloche. El despiste se produjo cuando el avión realizaba una maniobra de giro.

Tras este tenso momento, se cerró el aeropuerto de Bariloche pero se confirmó que no hubo heridos ni daños .

No obstante, el hecho fue catalogado como un "incidente grave" por la Junta de Seguridad en el Transporte, que -según confirmó la aerolínea- investiga lo sucedido.

La fuerte nevada en la zona afectó también a Chubut, acompañado de una fuerte ola polar. En este contexto, decenas de personas quedaron varadas por más de 30 horas en las principales rutas de la provincia, siendo Comodoro Rivadavia la ciudad más complicada.

Por ejemplo, en la ruta 26, camino a la localidad de Sarmiento, se registraron 2 metros de nieve, por lo que varios vehículos quedaron tapados por completo y las autoridades debieron trabajar para liberarlos. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Comodoro24, en el lugar, quedaron varados cerca de 150 trabajadores petroleros.