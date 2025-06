Vos no cantás el Himno: dura réplica de Victoria Villarruel a Bregman

Un comentario sarcástico sobre la concurrencia de gente al acto por el Día de la Bandera en Rosario, que este jueves contó con el presidente Javier Milei, provocó una fuerte reacción de Victoria Villarruel contra la diputada Myriam Bregman en redes. "Vos no cantás el Himno", le lanzó la vicepresidente a la dirigente de izquierda.

Villarruel tomó un posteo de Bregman que, en base a una foto, ironizaba: "Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar", en referencia al Gobierno y el despliegue militar alrededor del Monumento de la Bandera.

Según un relevamiento que hicieron el gobierno rosarino y los responsables del operativo de seguridad, en el acto frente al emblemático monumento a la bandera hubo entre 7.000 y 8.000 personas.

"Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos", salió al cruce la vicepresidente, que tomó la crítica como de su costal.

La referencia de Villarruel apunta a lo que la propia Bregman dijo durante un debate en 2011.

"Como sabrán, los que venimos de la tradición de izquierda nosotros no cantamos el himno, y respetamos a todo el pueblo trabajador que así lo hace y se siente identificado con sus estrofas", había señalado entonces Bregman en un video que se viralizó hace tiempo en las redes sociales.

La diputada del Frente de Izquierda le contestó a la titular del Senado. "Hablar de 'autoridad moral' y apoyar golpes de estado, asunto separado", escribió, también con sarcasmo.

El de este jueves después del acto por el Día de la Bandera en Rosario no es el primer cruce tuitero que Bregman tiene con funcionarias del Gobierno de Milei. Hace un año, en la misma red social, tuvo un ida y vuelta con la canciller Diana Mondino. En esa oportunidad, la ahora ministra de Relaciones Exteriores también le cuestionó que no cantaba el himno.

Esa discusión tuitera se produjo antes del cierre de las candidaturas de cara a las PASO que finalmente tuvieron a Milei como el candidato más votado.