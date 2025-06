El enojo de Duki con un espectador en Italia: "Te hacés el piola"

En pleno show en Milán, Italia, Duki se enojó mucho con el comportamiento de un fanático que pudo visualizar desde el escenario. Lejos de guardárselo, fiel a su estilo, el cantante lo expuso ante todos. “¿Te hacés el piola? ¿Qué estaba pasando? No estabas discutiendo con una chica porque la empujaste y te hacés el loco. ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba? Sacamelo. Afuera. Sacamelo porque bajo y lo saco yo. A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca conmigo no va. Afuera guacho, afuera”, aseguró desde el escenario el trapero.

Después de su histórico espectáculo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Duki sigue con su gira por Europa. El cantante se presentó por primera vez en Italia, con un recital en Milán, con entradas agotadas en el estadio Fabrique.

El público bailó al ritmo de sus hits. El tour del artista seguirá por las principales ciudades europeas como París, Berlín y Londres. Duki compartió algunas imágenes en sus redes sociales luego del espectáculo con el agradecimiento a sus seguidores.

El cantante fue el primer argentino en presentarse en el Bernabeu ante más de 60 mil personas. Un estadio de Madrid donde actuaron grandes figuras en este último tiempo, como el caso de Taylor Swift.

