Tras declarar, los detenidos del caso Loan hicieron la reconstrucción de la desaparición

Recién en el octavo día de la desaparición del niño Loan Peña en un monte de la localidad de 9 de Julio, prestaron declaración indagatoria dos de los detenidos, quienes brindaron diferentes aportes, aunque por el momento todo circunscripto en lo que se investiga como desaparición de persona.

Primero fue Mónica del Carmen Millapi y luego Antonio “Capi” Benítez.

En caso de la mujer estuvo durante más de dos horas frente al fiscal Guillermo Barry en una declaración indagatoria que terminó marcando un nuevo rumbo para la investigación.

Su abogado, Jorge Monti dijo que “mi defendida explicó desde el primer momento que llegó a la casa de la abuela hasta que se retiró. El almuerzo, la salida de excursión al naranjal. Y finaliza diciendo la participación de ella con horario con detalle en toda la búsqueda”, remarcó.

Por otro lado Antonio Benítez también se prestó su testimonio y aclaró que primeramente fue solo a recoger naranjas del monte y añadió que “a los 10 minutos” llegaron “Ramirez, Millapi y los nenes”. Añadió que “le peló una naranja a su sobrino Loan y a su hijo que se llama Joaquín”.

Recordó que en ese instante Ramirez recibió una llamada telefónica y Millapi se acercó a él. Describió que “los chicos estaban jugando”.

Posteriormente se va y a los pocos minutos comienzan a irse los demás. Aseguró que “a mitad del trayecto -en el regreso a la casa de su suegra- una nena, Nicole, le dice a Ramirez ‘falta Loan’, se dan vuelta todos y vamos a buscarlo”.

Explicó que al llegar de nuevo al naranjo, Loan ya no está y entonces decide llamar a su mujer, Laudelina, para preguntarle si Loan había llegado a la casa de su abuela Catalina Peña pero la respuesta fue negativa.

Lo que ocurre de inmediato es que Laudelina y José -papa del niño-, van en busca de Loan al campo y se suman a Ramirez, Millapi y los otros chicos, según detalló.

Aclaró además con respecto a su remera, ya que fue visto con el torse desnudo, que “hacía mucho calor, y además insectos y para auyentarlos me saqué la remera”.

Otra de las diligencias que se cumplió este viernes es que se realizó la reconstrucción de los últimos instantes en que desapareció el chico.

Estuvieron los tres detenidos, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Antonio Benítez.

El abogado del padre de Loan, Roberto Méndez, aseguró que "lo convenció" la recreación, pero "tengo mis dudas en las declaraciones que hicieron los dos por separados y lo que dijeron acá" (en la zona de búsqueda).

Además, añadió que la bolsa arpillera que declaró llevar Benítez, no se encontró.

Destacó que hubo “discrepancias” al tiempo que no descartó que la desaparición del menor se trate de un ataque a su integridad física.

Además, aseguró que fue más clara la reconstrucción realizada en Cámara Gesell con los primos de la víctima a diferencia del procedimiento de este viernes.

“No encontré naranjas en el naranjo”, remarcó.

