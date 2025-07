Lanzan un box set de Bob Dylan

El archivo musical de Bob Dylan, como su legado, es incomensurable. Ahora, los fanáticos se preparan para una de las colecciones más imponentes de los últimos tiempos. Se trata de Bob Dylan – The 1974 Live Recordings, un proyecto que compila 27 álbumes de su gira de 1974, en la que estuvo acompañado The Band.

El disco verá luz el 20 de septiembre, y está compuesto por un total de 431 canciones, de las cuales 417 son actuaciones inéditas y nunca antes lanzadas. Dylan reveló que los fans ya pueden escuchar un adelanto de la nueva versión de Forever Young, grabada en el 9 de febrero de 1974 en Seattle.

El lanzamiento forma parte del quincuagésimo aniversario del regreso del músico de 83 años a las giras musicales, pues en 1966 sufrió un accidente de motocicleta que lo llevó a retirarse de los escenarios.

"El tour por 40 ciudades de Norteamérica fue su primera gira en ocho años y resultó en el álbum doble en vivo Before the Flood", recuerda Billboard.