Marcos Peña en Corrientes: “Somos un país muy jovencito y estamos con ansiedad”

En la 14° Feria del Libro de Corrientes el ex jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, presentó su libro “El arte de subir (y bajar) la montaña”. Al respecto, remarcó que se trata de “un ejercicio de autenticidad”, con el cual “pretendo que la gente me conozca un poco más desde lo personal” y de esa manera “acompañar a personas en situación de liderazgo para que mantengan la conexión con ellos mismos”. Aseguró además que no volverá a la política.

La presentación tuvo lugar en el auditorio Martha Quiles, a cargo del periodista Martín Varela como moderador, en el predio del Centro de Convenciones Corrientes, donde se desarrolla la Feria Provincial del Libro.

“Del peso de la fama, el peso del estrés y de todo lo que eso genera, es un poco de lo que hablo en el libro: la desconexión con uno mismo, y que creo ese es el espíritu” del mismo, dijo. Explicó que trata de “cómo buscar acompañar a personas en situación de liderazgo para que mantengan la conexión con ellos mismos y con los demás, una mirada más humanista si se quiere del tema”.

Y continuó: “Cómo trabajar para que el personaje no te coma, que no dejes de ser una persona que está cumpliendo un rol, que al igual que mire muchos casos de artistas, deportistas, empresarios, a veces la fama confunde eso, donde la persona va quedando un poco de lado y el personaje apropiándose de todo”. Al respecto, Peña aseguró que, en el ámbito político, “la particularidad es que, como hay mucha tensión y conflicto, eso además genera un desgaste emocional muy grande, por eso creo que es súper importante pensar en ciclos, en estar, pero también salir para poder cuidarse un poco”.

El libro “es un ejercicio de autenticidad, con el que pretendo que la gente me conozca un poco más desde lo personal”, se sinceró al ex funcionario nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre la actualidad de Argentina, sostuvo que “pienso que somos un país muy jovencito y que muchas veces estamos con ansiedad, esperando que las cosas cambien muy rápido”, sin embargo “los procesos duran tiempo y en ese sentido, es muy importante que no depositemos ni todas las esperanzas ni todas las frustraciones en el que le toca estar de presidente, ya que esto es una cosa mucho más colectiva, de muchos más actores que los que por ahí entran en el debate público”.

Con el título de su libro, “El arte de subir (y bajar) la montaña”, que es claramente una alegoría al alpinismo, expuso que intenta describir esas emociones que le tocaron atravesar durante su carrera política, que “son muy intensas, ya estás muy en situación de alerta todo el tiempo y que tiene un costo grande porque estar en alerta todo el tiempo te reduce la capacidad de conectarte desde otro lugar también”. Pero a la vez justificó en que “la política es conflicto, es la heredera de alguna manera de cuando la humanidad resolvía los temas a los golpes y a las cuchilladas” y “esa energía sigue estando ahí en la pelea del poder, por un lado y, por otro lado, el desafío de cómo salir de la autosuficiencia”.

El autor del libro habló además de su relación con Corrientes: “Es una Provincia a la que vine varias veces como funcionario público y también de turismo”, así que “tenía muchas ganas de venir a presentar el libro acá, porque todo lo que encontré en este lugar fue una super linda energía como siempre”.

A modo de consejo a los correntinos sobre los obstáculos que encontró en su caminar en la política, Peña respondió que “primero hay que ocuparse cada uno de sí mismo, no hay ninguna razón para no ocuparse, hay que cuidarse, hay que trabajarse y hay que buscar ayuda”. Luego “desde ese lugar, seguir metiéndole para adelante con esa fuerza que siempre tiene Corrientes y con expectativa positiva hacia el futuro, creo que el contexto puede ser más o menos difícil, pero siempre hay mucha posibilidad de hacer cosas buenas y siento que ustedes tienen con qué”.

La llegada de Milei al poder

En referencia al triunfo del presidente de Javier Milei en las elecciones del año pasado, Marcos Peña manifestó que “no era lo que esperaba: yo deseaba y alentaba que Juntos por el Cambio pueda tener una nueva oportunidad de Gobierno, y creo que fui uno de los sorprendidos por ese resultado”. Pero después, "tomándolo con perspectiva, se entiende en parte también que había mucha gente que quería un cambio fuerte y eso impulsó esa votación" agregó.

Cuando le consultaron sobre si volvería a la política, el ex Jefe de Gabinete respondió que "no, no lo tengo en carpeta como una posibilidad.

La verdad que estoy tratando de colaborar desde otro lugar, convencido que se puede aportar desde otro lugar y aprovechando la experiencia para transmitir esos aprendizajes".