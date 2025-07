Una pintura con la imagen de la Virgen de Itatí llega al Carrusel del Louvre

En octubre próximo una pintura de la imagen de la Virgen de Itatí estará expuesta en el Carrusel del Louvre en París (Francia). El artista encargado de presentar la obra es el joven correntino Pablo Velar. La muestra tendrá lugar del 18 al 20 de octubre en el marco del Art Shopping, salón Internacional de Arte Contemporáneo, en el museo mundialmente conocido.

En diálogo con El Litoral el profesor de Artes Visuales repasó cómo fue el proceso para llegar a exhibir su obra en tierras parisinas. “Se inició por medio de la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires, más precisamente por su área de Cultura. Soy artista del salón itinerante hace un par de años. Como soy un expositor permanente van ocupando las obras de los artistas que están ahí y hacen diferentes muestras. Generalmente son muestras virtuales y cada tanto son presenciales. Los artistas de ese salón son muchos. Por medio de ese salón fui conociendo a amigos artistas, curadoras de muchos lados. De Buenos Aires y de otros lugares. Así surgió la posibilidad de participar en una convocatoria para el Carrusel del Louvre” explicó el artista.

No es la primera vez que Velar intenta que alguna de sus obras lleguen al museo internacional. “Desde el año pasado que te estoy tratando. Ya me había postulado y entré en algunas convocatorias, pero todo digital. Nunca tuve la oportunidad de costear como para enviar la obra en formato físico. Y más allá de eso, te piden permiso. Ya sean las galerías o los mismos concursos en los cuales uno se inscribe para mostrar tu obra en general, varias pinturas, más allá de que es una la que finalmente va. Esta vez si envío por fin en formato físico y todo como corresponde, con todos los papeles bien hechos. Mandó la imagen de la Virgen, gracias a Dios” destacó el joven.

—¿Todo este proceso lo hiciste solo o te ayudaron?

—Primero había enviado bastantes obras tratando de ver cuál gustaba, pero no a París, a Buenos Aires. Se les había enviado a los curadores que conocí. También a galeristas o artistas, con mayor trayectoria o con mayor alcance en Buenos Aires. Ellos sí ya expusieron en México, Dubai. Gente con otro alcance. Esto es un logro muy grande para mí, pero ellos ya habían expuesto varias veces en esta misma feria en otros años. Entonces cuando finalmente me dieron el visto bueno ya quedó en mí la libertad de elegir qué llevar.

—¿La obra ya está en Francia?

—Ya está enviada y lo que sí me está faltando es completar algunas cartas, así que tengo que escribirlas en francés.

—¿Y por qué decidiste enviar una pintura de la Virgen?

—La verdad que me atrae mucho el Arte Sacro y es algo que tengo muy presente en lo que es mi producción. Siempre estoy haciendo todo lo que sean santos, vírgenes. Por ahí uno va cambiando la imagen de Cristo, pero todo eso está englobado en lo que es Arte Sacro que puede ser el estilo más clásico, como lo antiguo o bien las interpretaciones o nuevas formas de hacerlo que son más contemporáneas. Sigue siendo Arte Sacro o para decirlo más más fácil, arte religioso. Me encanta eso y dibujar mucho.

—¿Cómo compusiste la obra?

—La obra está formada por una técnica mixta y representa la Virgen de Itatí. Me inspiré un poco en mis familiares. Mi madre y todo eso que tienen tan presente siempre: rezar. Y no siempre pidiendo cosas, sino también agradeciendo. Teniendo presente eso, como esa compañía a lo largo de la vida, eso fue más que nada lo que me inspiró. Nunca antes había hecho a la Virgen de Itatí de ninguna manera, ni la había dibujado. Esta vez dije: ‘la voy a hacer para la ocasión’. Esa voy a pedir para enviar. Y se dio así, la puede enviar gracias a Dios.