La segunda fecha de la Copa de la Liga comienza con la disputa de tres partidos

Con la disputa de tres encuentros se pondrá en marcha este viernes la segunda fecha de la Copa de la Liga, torneo de primera división en el fútbol de la capital correntina. Se jugará en forma completa la zona A y habrá un adelanto de la B.

En cancha de Lipton habrá dos partidos. A las 14.30, se medirán Peñarol y Sacachispas, dos equipos que perdieron durante la fecha inaugural en la zona B.

Mientras que desde las 16.30, se producirá el mejor choque previsto para la jornada. Estarán frente a frente Lipton y Curupay, líderes en la zona A por haber ganado sus respectivos compromisos en la fecha anterior.

La jornada de viernes, también tiene prevista un partico en cancha de Boca Unidos. A partir de las 16.30, Alumni recibirá a Mburucuyá que debutará en la competencia que está reservada para clubes de Primera A y B.

En este grupo quedará libre Independiente.

La segunda fecha seguirá este sábado con la disputa de cuatro cotejos y se completará el miércoles con otros tres encuentros.

Programación

Viernes 11

Cancha de Lipton: 14.30 Peñarol vs. Sacachispas y 16.30 Lipton vs. Curupay

Cancha de Boca Unidos: 16.30 Alumni vs. Mburucuyá

Sábado 12

Cancha de Ferroviario: 17.00 Villa Raquel vs. Talleres y 19.00 Yaguareté vs. Boca Unidos

Cancha de Sportivo: 17.00 Barrio Quilmes vs. Robinson y 19.00 Sportivo vs. Cambá Cuá

Miércoles 16

Cancha de Ferroviario: 17.00 Rivadavia vs. Huracán y 19.00 Ferroviario vs. Empedrado

Cancha de Libertad: 19.00 Soberanía vs. Mandiyú