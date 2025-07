River empató con Platense y quedó lejos del líder

River empató esta noche como visitante ante Platense 0 a 0 y quedó a 11 unidades del líder de la Liga Profesional, Vélez, en el marco de la decimoséptima fecha.

El equipo de Marcelo Gallardo intentó romper el cerrojo de Platense pero le quedó lejos e incómodo el arco defendido por Juan Cozzani y no causó peligro en el fondo del Calamar.

Platense salió con todo en los primeros minutos, con buen juego en la mitad de la cancha y posesión de la pelota para salir rápido por las bandas y generar peligro cerca del arquero Jeremías Ledesma, pero no tuvo la precisión justa.

River trato de imponerse con la jerarquía de sus jugadores pero el local se cerró bien atrás y no lo dejó jugar con comodidad para llevar las acciones al campo del equipo de Marcelo Gallardo.

Para la segunda etapa, River asomó más como protagonista, a pesar de que Platense intentó imponerse en el resultado, pero se topó con un equipo que se cerró y no le dejó moverse con libertad en los últimos metros de la cancha.

Con este empate, River tiene 25 unidades, muy lejos de Vélez que tiene 36 en el liderazgo absoluto, aunque todavía se mantiene dentro de los equipos que se aseguran un lugar para la próxima Copa Libertadores.