Regatas busca cortar una racha de cuatro derrotas

Regatas Corrientes intentará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas cuando este viernes reciba la visita de Unión de Santa Fe en la previa a otra edición del clásico contra San Martín.

El encuentro, que corresponde a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25, se jugará en el estadio José Jorge Contte desde las 21,30 y contará con el arbitraje de Juan Fernández, Jorge Chávez y Sebastián Vasallo.

El equipo Fantasma ganó en el debut de la temporada y después perdió cuatro partidos consecutivos. La última derrota fue como local, el último martes, frente a Oberá Tenis Club (OTC) 83 a 81.

El plantel que conduce técnicamente Fernando Calvi seguirá con dos bajas: el pivote estadounidense Myles Carter, quien volvió a su país por motivos personales, y Federico Elías afectado por una lumbalgia. Los dos jugadores ya estuvieron ausentes en el partido contra OTC.

"Dentro de un partido cerrado y por dos o tres situaciones, en momentos decisivos, que no nos salieron bien terminamos pagando muy caro y con la derrota", comentó Salvador Giletto (foto), jugador de Regatas, sobre la derrota contra OTC.

"Me duele por cómo venimos, pero mostramos otra cosa en base a lo que pretendemos. En el segundo tiempo pudimos mejorar la defensa y como pretendemos. En el ataque vamos a encontrar alternativas. Estamos en construcción y tenemos revancha el viernes", sostuvo el chaqueño en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red).

"Tenemos que comenzar a mostrar lo que pretendemos y para lo que estamos. En este juego (contra Oberá), para sacar algo de positivo, es que mostramos parte de lo que queremos contra un rival que llegó invicto", sostuvo.

Unión de Santa Fe llega a Corrientes después su paso por Formosa donde perdió contra La Unión 90 a 79, de esta manera el equipo santafesino acumula 4 triunfos y 3 derrotas. Los principales referentes del plantel son el cubano Pedro Bombino y el estadounidense Tony Mitchell. Además, están Alejandro Konsztadt, Randy Bell, Mauro Cosolito y Daniel Hure, entre otros.

Luego de este partido, Regatas recibirá el domingo 3 a San Martín, partido que dará inicio a las 20.10.