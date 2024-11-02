River recibe a Banfield después de la eliminación en la Libertadores

River recibirá a Banfield y tratará de sumar puntos para acercarse a los cupos de la Copa Libertadores, tras la eliminación en el certamen internacional ante Atlético Mineiro, por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará este sábado en el estadio Monumental a partir de las 18, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

El entrenador Marcelo Gallardo realizará cambios en el equipo titular que empató con el “Halcón de Varela”, los cuales eran suplentes, ya que volverán a jugar los titulares en busca de sumar de a tres.

La jornada sabatina dará inicio a las 15 con la visita de Talleres de Córdoba a Deportivo Riestra, en tanto que a las 20, Belgrano recibirá a Defensa y Justicia.

Ganó San Lorenzo

Este viernes, San Lorenzo venció como visitante a Central Córdoba 1 a 0 con un remate de Ezequiel Cerutti, a más de 30 metros del arco, que se clavó en el ángulo.

Por su parte, Huracán empató frente a Gimnasia sin abrir el marcador.