Huracán se presenta en Quitilipi con una buena diferencia de goles

Cuatro boletos a la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur se definirán este domingo con la participación de Huracán Corrientes y San Lorenzo de Monte Caseros.

Huracán Corrientes se trasladó hasta Quitilipi, Chaco, para enfrentar a Belgrano en el encuentro revancha de la segunda fase en la Región Litoral Norte.

El partido se jugará este domingo, desde las 17 en el estadio Juventud Cooperativista con el arbitraje de Diego Mitoire.

El Azulgrana ganó el encuentro de ida en la capital correntina 4 a 1 y se presentará en el interior chaqueño con un importante colchón en la diferencia de goles.

En el partido del pasado fin de semana, Huracán comenzó perdiendo pero después reaccionó hasta alcanzar la goleada.

Para la revancha, el DT de Huracán, Alfredo Villegas, presentará dos variantes en la formación titular. Enzo Sandoval ingresará en lugar del lesionado Damián García, mientras que Juan Molina se suma en la mitad de la cancha en reemplazo de Asael Núñez.

De esta forma, los once titulares serán Brian Ruíz Díaz; Facundo Lallana, Rodrigo Lannuzzi y Sandoval; Juan Romero y Julián Romero; Erick Mateo, Julio Montero y Héctor Zabala; Germán Strillevsky y Molina.

Por su parte, en Monte Caseros, San Lorenzo recibirá a La Cantera de Posadas. El encuentro también dará inicio a las 17 y Leonardo Billanueva fue designado como árbitro.

En la ida, el partido en la capital misionera terminó empatado en 1 tanto.

Además, también se medirán este domingo Talleres (0) de Clorinda - Municipal (2) de La Leonesa y Sportivo Pampa (0) de Pampa del Infierno y Tío Teuco (1) de Pampa del Infierno.

La series se definen a favor del equipo que mayor cantidad de puntos logró en los dos partidos. En el caso de igualad se tendrá en cuenta la diferencia de goles en los dos encuentros de esta fase. De persistir la paridad, se recurrirán a los tiros desde el punto del penal.