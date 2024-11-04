Regatas logró 18 podrios en el Campeonato Nacional Indoor

El Campeonato Nacional de Remo Indoor se realizó en Tigre, Buenos Aires, y el Club de Regatas Corrientes logró sumar 18 podios entre federados y no federados.
La delegación de Regatas se compuso de 12 deportistas, quienes participaron en la modalidad de remo ergómetro. La competencia se celebró en el Club San Fernando y convocó a los mejores remeros de todo el país.
La delegación Fantasma obtuvo nueve primeros puestos, seis segundos lugares y tres terceros puestos, compitiendo en federados y no federados y en las diferentes categorías.
Los principales puestos fueron:
Federados
Sub 12 Masculino: 1er puesto: Lorenzo López Rivadeneira y 2do puesto: Federico Méndez
Libre Femenino: 1er puesto: Irina Zibelman.
Master A Femenino: 1er puesto: Florencia Falzetti .
Hasta 42 años Masculino: 2do puesto: Antonio Méndez .
Adaptado Masculino: 2do puesto: Juan Matías Slootmans .
Abierta hasta 42 años Femenino: 1er puesto: Florencia Falzetti.
Abierta hasta 54 años Femenino: 3er puesto: Lorena Sadovey.
Menor Femenino: 2do puesto: Ángeles Ayala.
No federados 1000 metros
Sub 12 Masculino: 1er puesto: Lorenzo López Rivanedeira y 2do puesto: Federico Méndez.
Sub 16 Femenino: 1er puesto Ángeles Ayala.
Sub 16 Masculino: 1er puesto: Juan Matías Slootmans .
Sub 18 Femenino: 1er puesto Fiorela Méndez, 2do puesto: Celia Rodríguez y 3er puesto: Sabrina Zibelman.
Sub 18 Masculino: 1er puesto: Enzo Lujan.
Sub 26 Femenino: 1er puesto: Irina Zibelman.