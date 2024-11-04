¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Remo

Regatas logró 18 podrios en el Campeonato Nacional Indoor

La competencia se realizó en el club San Fernando de Tigre en la modalidad remo ergómetro.

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 19:00

El Campeonato Nacional de Remo Indoor se realizó en Tigre, Buenos Aires, y el Club de Regatas Corrientes logró sumar 18 podios entre federados y no federados. 
La delegación de Regatas se compuso de 12 deportistas, quienes participaron en la modalidad de remo ergómetro. La competencia se celebró en el Club San Fernando y convocó a los mejores remeros de todo el país.  
La delegación Fantasma obtuvo nueve primeros puestos, seis segundos lugares y tres terceros puestos, compitiendo en federados y no federados y en las diferentes categorías. 
Los principales puestos fueron:

Federados
Sub 12 Masculino: 1er puesto: Lorenzo López Rivadeneira y 2do puesto: Federico Méndez 
Libre Femenino: 1er puesto: Irina Zibelman.
Master A Femenino: 1er puesto: Florencia Falzetti .
Hasta 42 años Masculino: 2do puesto: Antonio Méndez .
Adaptado Masculino: 2do puesto: Juan Matías Slootmans .
Abierta hasta 42 años Femenino: 1er puesto: Florencia Falzetti.
Abierta hasta 54 años Femenino: 3er puesto: Lorena Sadovey.
Menor Femenino: 2do puesto: Ángeles Ayala.

No federados 1000 metros
Sub 12 Masculino: 1er puesto: Lorenzo López Rivanedeira y 2do puesto: Federico Méndez.
Sub 16 Femenino: 1er puesto Ángeles Ayala.
Sub 16 Masculino: 1er puesto: Juan Matías Slootmans .
Sub 18 Femenino: 1er puesto Fiorela Méndez, 2do puesto: Celia Rodríguez y 3er puesto: Sabrina Zibelman.
Sub 18 Masculino: 1er puesto: Enzo Lujan.
Sub 26 Femenino: 1er puesto: Irina Zibelman.

