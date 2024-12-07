Vélez visita a Unión y busca un triunfo para acercase al campeonato

Vélez Sarsfield (48 puntos) afrontará este sábado un partido importantísimo en su lucha por ser campeón de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Visitará a Unión de Santa Fé sabiendo que si gana se asegura el primer lugar aunque no el campeonato porque Talleres (45) recién se presentará el domingo.

El duelo entre Unión y Vélez arrancará a las 19 horas de este sábado, con el arbitraje de Darío Herrera.

En Vélez, el delantero Marcos Pellegrini y el mediocampista Jalil Elías se perfilan como titulares, en tanto que no contará con el mediocampista Thiago Fernández, quien sufrió de una lesión ligamentaria.

Mientras que el Tatengue está peleando mano a mano con Godoy Cruz, Defensa y Justicia, y Lanús por ingresar a la Copa Sudamericana del 2025 y por lo tanto el equipo del Kily González no puede darse el lujo de una derrota.

Otro de los candidatos al título, Racing (43) también se presentará este sábado en el marco de la vigésimo sexta fecha de la Liga Profesional.

La Academia jugará frente a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero a las 21.15, con el arbitraje de Andrés Gariano.

El equipo de Gustavo Costas necesita una derrota de Vélez y después ganar su compromiso para llegar con posibilidades de luchar por el campeonato a la última fecha.

Durante la jornada sabatina también se medirán Lanús e Instituto desde las 17.

La fecha 26 se abrió este viernes con el empate en 0 entre Deportivo Riestra y Barraca Central.

