Ojeda ingresó en el once titular por Valdéz

Boca Unidos afrontaría el próximo fin de semana en Formosa su último partido por la primera fase del Torneo Federal A 2024 con una sola modificación respecto al equipo que viene de igualar de local 1-1 frente Sarmiento de Resistencia.

En la práctica formal de fútbol realizada en la tarde de este jueves en el complejo Leoncio Benítez, el técnico Roberto Marioni dispuso el ingreso de Martín Ojeda en lugar de Leonardo Valdez.

El correntino, goleador del Aurirrojo en el certamen, regresaría de esta manera al once principal luego de cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amonestaciones.

La formación que probó Marioni fue con Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Santiago Chamorro, Raúl Albornoz, Joaquín Livera; Marcos Fissore, Diego Sánchez Paredes, Martín Ojeda, Bruno Peralta; Edgar Villán y Diego Rostagno.

De ratificarse esta variantes en las próximas prácticas del plantel, el equipo correntino cambiaría la disposición táctica, pasando a un más conservador 4-4-2 con con cuatro defensores, otros tantos mediocampistas y dos delanteros.

Boca Unidos se ubica en la última posición de la Zona 4 del campeonato con 11 unidades en quince partidos, por lo que necesita sumar puntos de cara a la primera etapa de la Reválida, donde buscará primordialmente mantener la categoría.

"Estamos en terapia intensiva, el que lo quiera entender que lo entienda y el que no lo quiera entender que no lo entienda. Vinieron cuatro chicos nuevos, se fueron otros jugadores, hay que hacer cambios, hay que trabajar, no se olviden que veníamos de sacar un punto de 18, entonces la verdad no sé qué esperan", declaró el técnico Marioni luego del empate frente al Decano, molesto por algunos insultos recibidos desde la platea para él y alguno de sus dirigidos.

San Martín, rival del Aurirrojo el próximo fin de semana, se encuentra en una situación diametralmente opuesta. Pese a haber caido la última fecha en Salta 2-0 frente a Central Norte, el equipo formoseño afrontará el último compromiso de la primera fase sin exigencias, ya que se encuentra clasificado a la fase campeonato, donde peleará el ascenso directo a la Primera Nacional.

El partido por la 18va. fecha se jugará este domingo desde las 15,30 en el estadio "17 de Octubre" de la capital formoseña y tendrá el arbitraje de Matías Billione Carpio de la liga cordobesa.

Los otros partidos

El resto de los encuentros a jugarse el domingo por la 18va. fecha de la Zona 4 son los siguientes:

15,30: Sarmiento (Resistencia) vs. Unión (Sunchales). Árbitro: César Ceballos (Córdoba).

16,00: Sarmiento (La Banda) vs. Central Norte (Salta). Mariano Agli (Oberá).

17,00: Juventud Antoniana (Salta) vs. Sol de América (Formosa). Francisco Acosta (Santiago del Estero).

Operaron a Gómez

El jugador de Boca Unidos, Leandro Gómez, fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

El polifuncional juvenil se resintió en el partido frente a Central Norte de una lesión que ya había sufrido previamente.

A Ojeda se le hizo una reducción y se le colocó un tornillo intramedular, y por la tarde noche de este jueves recibió el alta médica.

La lesión de Ojeda lo priva de continuar jugando en el torneo, ya que el período de recuperación estimado es entre dos y tres meses.

