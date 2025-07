Los 11 momentos que marcaron la vida de Di María y su paso por la Selección Argentina

La final de la Copa América 2024 no solo será trascendental para la Selección Argentina porque busca el bicampeonato, sino que además resultará la última presentación de Ángel Di María. El zurdo, que debutó en el seleccionado en 2008, se despide de la Albiceleste frente a Colombia.

En estos años, más allá de haber ganado tres títulos con la Mayor, vivió momentos de todo tipo. Repasá las 11 escenas claves de la vida de película del rosarino.

1. El médico que convirtió a Di María en futbolista

Suena insólito, quizás hasta poco creíble, pero Di María, acaso de los mejores jugadores que se pusieron alguna vez la Albiceleste, comenzó a jugar al fútbol por recomendación de un médico. El pequeño que vivía en una humilde casa del barrio El Churrasco, en la zona norte de Rosario, era indomable para sus padres. Iba de un lado a otro y nunca paraba. Preocupada, su madre, Diana, consultó a un especialista por la hiperactividad del chiquito y le propuso que hiciera deporte. Allí apareció el fútbol, que le cambiaría la vida.

2. La tragedia de la que se salvó

Por aquella excesiva energía, el pequeño Di María estuvo a punto de sufrir una tragedia. Cuando aún era un bebé, en la casa familiar funcionaba un negocio de venta de artículos de limpieza que era de lo que vivían. Pero decidieron cerrar luego de que una vez, mientras su mamá atendía, el niño, aún en andador, salió hacia la calle y casi es atropellado por un auto. Diana tuvo que correr para rescatarlo.

3. Negocio familiar

Aquella infancia la vivió ayudando a sus padres para paliar las necesidades económicas. Fideo, junto a su mamá y su hermana Evelin, acostumbraba a embolsar carbón -el nuevo negocio al que se dedicó la familia- antes de ir a la escuela para que luego su padre Miguel entregara los paquetes al camión que pasaba a retirarlos y los repartía en los negocios. Cada vez que su primer entrenador Rubén Tomé pasaba a buscarlo para llevarlo a entrenar salía con las piernas teñidas de negro.

4. A cambio de 26 pelotas

Con solo cuatro años Di María empezó a jugar en el club El Torito, la institución barrial en la que enseguida llamó la atención. Angelito, bajo la tutela de Tomé, compartía con chicos más grandes porque aún no se había formado su categoría. Aún así llegó a anotar 64 tantos en un año. Después de que la rompiera en dos encuentros ante Rosario Central, desde el Canalla lo fueron a buscar. Tenía solo seis años pero su traspaso se hizo a cambio de 26 pelotas. Cuentan en la entidad que muchas de estas nunca llegaron.



5. Gracias a Graciela y a mamá

La casa de los Di María estaba dividida: papá Miguel era fana de Newell's, pero Graciela era hincha del Canalla y estaba chocha con que su hijo jugara allí. Por eso no dudó en llevarlo cada día a los entrenamientos aunque tuviera que recorrer nueve kilómetros hacia el predio. Como auto no había, los hacían en una bicicleta amarilla y oxidada que bautizaron Graciela. Atrás el padre le había colocado un asiento para que también viajara Evelín, ya que no había con quien dejarla. “Gracias a esa bicicleta y a mi mamá tengo todo lo que tengo”, recordó Fideo en una entrevista con ESPN en 2019.

6. "Sos un cagón": la crítica por la que casi larga todo

Un día Di María regresó a su casa llorando tras una práctica y decidido a dejar de jugar. Tenía 15 años y un técnico le había dicho que era un cagón porque no saltaba a cabecear ni iba a las divididas. Después de una larga charla con la madre que lo convenció, regresó pero no de la misma manera. Desde ese día, cada vez que alguien lo buscaba por el predio siempre lo encontraba en el gimnasio intentando ganar masa muscular porque fue flaquito toda su vida. El 14 de diciembre de 2005, con 17 años, Ángel Tulio Zof lo hizo debutar en la Primera de Central. Un año antes, Fideo, que veía lejos la chance, había tenido una charla bisagra con su padre en la que acordó probar un tiempo más y si no se le daba, comenzaría a trabajar o terminaría la escuela.

7. La carta que llegó de Madrid

El Mundial de Brasil 2014 fue un momento cúlmine para Fideo. En la previa a la final con Alemania arrastraba un desgarro en la pierna derecha desde el partido ante Bélgica por los cuartos de final, pero no quería perderse el duelo trascendental. Sin embargo, antes del encuentro llegó una carta desde Real Madrid presionando para que no fuera tenido en cuenta porque querían venderlo tras el certamen. Poco le importó a Di María, que rompió el papel y llorando le pidió al entrenador Alejandro Sabella que lo dejara jugar infiltrado. Finalmente, el DT se inclinó por Enzo Pérez y el rosarino ni siquiera ingresó.

8. A buscar ayuda

Las lesiones en momentos decisivos que lo acompañaron en los primeros años con la selección y las críticas por las finales perdidas, ya que además del Mundial se sumaron las de la Copa América 2015 y 2016 ante Chile, obligaron a Fideo a buscar ayuda. En 2017 empezó a hacer terapia con un psicólogo y de a poco fue encontrando su mejor versión.

9. Una larga lucha por amor

El 22 de abril de 2013 Ángel fue papá por primera vez, pero no se dio como lo esperaba él y su esposa Jorgelina. El parto se adelantó y Pía nació con seis meses de gestación. Los médicos le daban 70 por ciento de probabilidades de que no sobreviviera. Pero luego de una larga lucha se repuso, hoy tiene seis años y el matrimonio tuvo una segunda hija, Mía.



10. El día que rompió la pared

En 2021, en un Maracaná vacío por la pandemia, Di María lloraba recostado sobre el césped mientras gritaba ante su teléfono: "Se rompió la pared, se rompió". Fideo estaba en medio de una videollamada con su familia y celebraba su primer título con la Selección Mayor tras años de quedarse con las manos vacías. Además, había marcado el gol del triunfo por 1-0 ante Brasil picándosela al arquero, igual que había hecho ante Nigeria en los Juegos Olímpcios 2008. Luego su esposa revelaría un chat entre ambos la madrugada previa en la que se lo presagiaba.

11. Gritos finales

Di María supo convertirse en un hombre de finales con la Albiceleste. Además del tanto ante Nigeria y frente a Brasil en la Copa América, el punta de Benfica repitió en la Finalissima ante Italia en Wembley, cuando puso el 2-0 al cierre del primer tiempo, y en la final del mundo con los franceses a los que les marcó el 2-0 después de una larga corrida tras un gran contragolpe.

