Marioni: "Haber ganado de visitante nos levanta el ánimo"

Boca Unidos ganó su primer partido de visitante en el Torneo Federal A y llega a la Reválida con el ánimo en alza. El domingo derrotó en Formosa a San Martín en un reducto siempre difícil para cualquier rival, tal es así que fue la primera caida del dueño de casa en el estadio 17 de Octubre.

El técnico aurirrojo, Roberto Marioni, ponderó la actuación de sus dirigidos al señalar que "llevaron a cabo a la perfección la planificación que realizamos para ese partido".

"Los jugadores llevaron a cabo a la perfección la planificación que realizamos para el partido. Metimos mucha presión en el medio, nuestros delanteros estuvieron muy activos, sabíamos que los centrales iban a trabajar mucho, y la verdad que tuvimos un partido con mucha concentración, mucha actitud mental, y cuando pudimos desarrollar juego técnico también lo hicimos", declaró el DT entrevistado por La Red Deportiva (Radio La Red 107.1 Mhz.).

Marioni reconoció que luego del empate de local de la fecha anterior frente a Sarmiento "nos fuimos muy golpeados, no tanto por el juego sino más bien porque no nos gusta decepcionar a nuestro público y la gente se había ido preocupada y abatida, y estos tres puntos nos generan un ambiente más optimista".

En cuanto al partido en Formosa, dijo que "estuvimos arriba un escalón en el aspecto mental, anímico y de personalidad, y en todo momento fuimos dominadores desde lo mental, desde lo físico y desde lo deportivo, y eso fue lo que más me gustó del equipo".

Con relación al cambio táctico, contó: "Preferí hacer una línea de tres (en el fondo) porque íbamos a tener que hacer recorridos cortos. Buscamos hacer el juego que suelen hacer ellos de local y les creamos no menos de diez situaciones de gol".

De todas manera, el santafesino manifestó que "otro partido como el de San Martín no creo que se de porque las otras canchas que nos pueden tocar son más grandes, así que seguramente tendremos que ir cambiando la estrategia de juego partido a partido".

Marioni dijo que el árbitro (Billione Carpio) tuvo un buen desempeño. Igualmente señaló que "desde que asumí buscamos dejar de lado la polémica de los arbitrajes, buscando hacer nuestro trabajo, y si podemos hacer tres goles como ayer mejor, cosa que de haber una jugada dudosa no nos complique el resultado. Obviamente que a veces se consigue y otras no".

"Tenemos que focalizarnos cada uno en nuestro trabajo, individualmente en la posición que nos toca, y después el engranaje se va moviendo (...) los estoy viendo muy bien a los chicos y los refuerzos nos están ayudando mucho", agregó el entrenador.

En cuanto a la Reválida, expresó que "vamos a ver como se presenta este nuevo desafío", y consideró que "haber ganado de visitante es muy importante porque nos genera una mentalidad positiva, nos levanta mucho el ánimo".

"Lo de ayer nos deja bastante optimistas y más porque venimos de una racha positiva, ya que de los últimos doce puntos sacamos 7, así que estamos contentos", añadió.

Sin descanso

El plantel, que regresó en la noche del domingo de Formosa, volvió este lunes por la tarde a los entrenamientos. "No descansamos para ganar un día de la semana y esperar ya por la Reválida porque estamos con el ánimo alto. Los jugadores que no tuvieron participación ayer hicieron fútbol reducido", contó.

"La idea es ir partido a partido, tanto en lo táctico como en las individualidades. Hay rivales que ya estoy analizando porque son de otra zona y no conozco tanto", manifestó el técnico.

Finalmente, Marioni expresó que "con los tres puntos de ayer respiramos un poquito pero no podemos descuidarnos porque un paso en falso nos puede poner otra vez en una zona de angustia".

(RP)