Koundé se cruzó con un economista argentino en medio de la polémica por racismo

Los festejos de la Selección Argentina terminaron en el polémico canto contra los franceses que tuvo en primera plana a Enzo Fernández, desde un vivo de Instagram, y el revuelo de la situación por el "racismo" en la letra causó el repudio de sus compañeros en Chelsea.

Sin embargo, otro de los integrantes de la selección de Francia, Jules Koundé, utilizó su cuenta de X para levantar la temperatura de los cruces y sumó otro más a la lista, el economista Juan Fernández.

El defensor de 25 años que milita en Barcelona, salió a enjuiciar al mediocampista y a todo el plantel nacional tras el polémico video que tan solo asoma las primeras oraciones de la canción.

Escribió "Lamentable" y le sumó tres emojis, uno vomitando y dos con cara de payaso.

De inmediato, el economista argentino compartió una vieja nota suya, en la que se lo acusa de tener reacciones violentas contra su familia: "Pero si vos le pegabas a tu madre, bajate del trono moral, porque no te queda bien". Se trata de un relato que el mismo jugador contó hace un tiempo, sobre la relación con su madre cuando era niño, donde alguna vez hubo maltrato. "Recuerdo haberle pateado las piernas", confesó en 2021.

La respuesta de Koundé no se hizo esperar. "No me parece muy inteligente volver a sacar un artículo de prensa lleno de falsas informaciones para desviar la atención hacía una canción racista. « Autor de libertad para gente inteligente » quizás no te queda bien", escribió en su cuenta en réplica a Julián Fernández, que recordó un antiguo comunicado: