Cae el telón para la fase inicial del Torneo de Primera A

La fase inicial del Torneo Oficial de Primera División A que organiza la Liga Correntina de Fútbol (LCF) tendrá este sábado su última función, con la disputa íntegramente de la decimoquinta y última fecha.

Huracán Corrientes (42), líder y único invicto con puntaje ideal que tiene el certamen, recibirá desde las 13,30 en su estadio a Quilmes (5), penúltimo en la tabla.

El Azulgrana, dirigido por Diego Pérez, finalizará en la primera posición e integrará en la segunda fase la zona de los equipos que terminen en las posiciones impares esta etapa, mientras que el Cervecero deberá luchar por la permanencia en la categoría.

A segunda hora en el estadio del barrio Berón de Astrada habrá promesa de buen juego, ya que Cambá Cuá (31) se medirá frente a Deportivo Empedrado (29), en choque de los equipos ubicados en la tercera y cuarta colocación.

Desde las 15,30 en la cancha de Lipton, Mandiyú (37) tendrá por rival a Sacachispas (25), en otro partido que luce atractivo para observar. El Albo prácticamente tiene abrochada la segunda ubicación y se metería en el grupo de los impares en la segunda fase.

La única forma que Mandiyú no termine como escolta de Huracán en la primera fase es que caiga derrotado hoy frente al Tricolor, y que a la vez Cambá Cuá le gane a Empedrado, teniendo en cuenta que al equipo dirigido por Walter Zacarías le deben descontar tres puntos al finalizar esta fase.

En el primer turno en el escenario de Alberdi y Madariaga, San Marcos (3) tendrá por rival a Talleres (10).

En la cancha de Sportivo también habrá una doble jornada. A partir de las 13,30 Rivadavia (8) enfrentará a Soberanía (10) en choque entre rivales directos, mientras que luego, el local Sportivo (20) enfrentará a Lipton (21) en un clásico de barrio.

Finalmente, en la cancha auxiliar de Boca Unidos, el equipo aurirrojo, que en la fecha anterior volvió al triunfo y suma 13 puntos, recibirá a primera hora a Curupay (20), que viene de caer frente a Mandiyú. En tanto que el encuentro de fondo estará a cargo de Ferroviario (20) y Mburucuyá (20).

En la segunda fase los equipos se ordenarán en dos zonas (impares y pares), de acuerdo a su ubicación en la tabla, que jugarán por el sistema de todos contra todos a una sola rueda.

Programación

SÁBADO 20 de Julio

Cancha de Huracán Corrientes

13.30: Quilmes vs. Huracán Ctes.

15.30: Cambá Cuá vs. Empedrado.

Cancha de Sportivo

13.30: Rivadavia vs. Soberanía

15.30: Sportivo Ctes. vs. Lipton.

Cancha de Boca Unidos

13.30: Boca Unidos vs. Curupay

15.30: Ferroviario vs. Mburucuyá.

Cancha de Lipton

13.30: San Marcos vs. Talleres

15.30: Sacachispas vs. Mandiyú.

(RP)