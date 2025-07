Pay Ubre clasificó a las semifinales en el Regional de Ascenso

Pay Ubre de Mercedes sorprendió en Formosa y avanzó a las semifinales del torneo Regional NEA de Ascenso de rugby. En el cruce de cuartos de final, este sábado, el conjunto mercedeño venció como visitante a Caza y Pesca 12 a 8 y sigue en competencia por el premio mayor en el Ascenso B.

El equipo de Mercedes, había quedado segundo en el grupo A de la zona clasificatoria, mientras que Caza y Pesca ganó la zona C y por eso tuvo la ventaja de localia.

En la próxima ronda, Pay Ubre se medirá con Carayá de Eldorado (Misiones) que venció como visitante a Abipones de Castelli (Chaco) por 20 a 18.

En Posadas, Lomas le ganó a Qompi de Formosa 79 a 37. Los cuartos de final se completarán este domingo con el partido entre Tacurú de Posadas y Cotton de Villa Angela.

Los dos finalistas del Ascenso B accederán a la Reclasificación con los equipos del Regional NEA Campeonato.

Ganaron Los Pumas

La selección argentina de rugby, Los Pumas, se impuso con un aplastante 79 a 5 a Uruguay, Los Teros, en la última presentación de la ventana internacional de julio en la ciudad uruguaya de Maldonado.

Bajo la dirección de Felipe Contepomi, el equipo argentino apoyó doce tries, destacándose los debuts de Joaquín Moro, autor de dos tries, y Francisco Coria Marchetti, quien también anotó uno.

Mateo Carreras, Ignacio Mendy, Francisco Coria Marchetti, Joaquín Moro y Santiago Carreras completaron el marcador. El único try de Los Teros fue anotado por Juan Bautista Hontou, un jugador que ingresó en la segunda mitad.

La jornada fue particularmente especial para varios jugadores del plantel argentino. Marcos Kremer tuvo el honor de ser capitán del equipo por primera vez en su carrera, mientras que Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou celebraron sus 80 y 60 caps, respectivamente, con la camiseta albiceleste.

El siguiente objetivo de Los Pumas es el Rugby Championship. El torneo comenzará el sábado 10 de agosto con un partido frente a Nueva Zelanda en Wellington.