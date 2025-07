Se sortea la segunda fase del Torneo Oficial de Primera A

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) sorteará este lunes en la sede provisoria de calle 9 de Julio al 1500, la segunda etapa del Torneo Oficial de Primera División A, que constará de solo siete fechas.

En esta segunda parte de la competencia los equipos se dividieron en dos zonas (impares y pares) de acuerdo a la ubicación con la que terminaron la primera fase.

Así, Huracán Corrientes (1°), Cambá Cuá (3°), Sacachispas (5°), Ferroviario (7°), Mburucuyá (9°), Boca Unidos (11°), Talleres (13°), Quilmes (15°) integrarán la Zona A.

En tanto que Mandiyú (2°), Deportivo Empedrado (4°), Lipton (6°), Curupay (8°), Sportivo (10°), Soberanía (12°), Rivadavia (14°) y San Marcos (16°) jugarán por la Zona B.

Se jugará por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda por cada zona. Los puntos obtenidos en la primera etapa son acumulativos.

Clasificarán a los cuartos de final los 8 clubes que sumen mayor cantidad de puntos obtenidos en el acumulado de las dos primeras etapas, independientemente a que zona pertenezcan.

Al efecto se realizará una tabla general donde se cruzarán el 1° vs 8°; 2° vs 7°; 3° vs. 6; y 4° vs. 5 a un solo partido. En caso de igualdad clasificarán a semifinales los equipos que hayan obtenido mayor cantidad de puntos en el certamen.

En la siguiente instancia se volverá a hacer una tabla general y se cruzarán 1° vs. 4 y 2° vs 3° que también jugarán a un solo partido con la misma modalidad de definición de los cuartos de final en caso de empate.

Los finalistas jugarán por el título de campeón del certamen a un solo partido. En caso de igualdad al cabo del partido se ejecutarán penales para definir al ganador.

Los dos equipos clasificarán por la LCF al Torneo Regional Federal Amateur 2025.

Descenso

Descenderán a la Primera B los equipos ubicados 15to y 16to de la tabla general, una vez finalizada la segunda etapa.

Promoción

Los equipos que finalicen 13ro y 14to de la tabla general jugarán un partido promocional con los perdedores de las semifinales del Ascenso. Se disputará 13ro de 1ra A vs. Perdedor de la Semifinal 2 del Ascenso y 14to de 1ra A vs. Perdedor de la Semifinal 1 de la Primera B.

En caso de igualdad al término de los partidos, se recurrirá a los penales para determinar un ganador.

(RP)