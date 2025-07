Boca Unidos comenzó festejando en la Reválida

Boca Unidos inició la etapa Reválida con una sonrisa. En su estadio del barrio 17 de Agosto venció por 2 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Zona B.

El triunfo del Aurirrojo fue merecido y necesario, frente a un modesto equipo entrerriano por lo que mostró este domingo. Sin embargo, en el debe queda que el equipo no supo aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante una hora por la expulsión de Carlos Rothermel, cuando ya se imponía 2-0, y un error permitió el descuento del rival, que quedó a tiro del empate porque el local no supo como liquidar el partido.

La primera situación de peligro fue para Boca Unidos. Ataliva Schweizer alargó para Edgar Villán, que jugó como un 9 Bis retrasado, quien profundizó para Darío Rostagno. El rafaelino, que pivoteó siempre muy bien y entregó su clásico sacrificio físico, aprovechó un mal cierre de un defensor adversario para sacar un remate que tapó el arquero Jairo Díaz Muro y se fue al córner, aunque ni el árbitro ni la jueza asistente advirtieron el desvío.

El equipo correntino siguió buscando el desequilibrio, que encontró luego de una jugada de pelota parada. Joaquín Livera ejecutó un tiro libre que encontró llegando destapado a Martín Ojeda, quien se anticipó de cabeza a la salida del arquero para enviar el balón a la red para poner el 1-0.

Minutos después, el Aurirrojo logró aumentar la diferencia. Rostagno aguantó bien de espaldas al arco una pelota que tomó Villán, quien ingresó amagando al área, para enganchar y descargar hacia la derecha por donde se proyectó Pablo Cuevas, quien sacó un tiro fortísimo que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Díaz Muro, que no tuvo nada por hacer.

Gimnasia, que no generaba nada en ataque, se encontró para colmo en inferioridad numérica. Rothermel, que ya había sido amonestado por agarrar a Rostagno, volvió a cometer la misma infracción y el árbitro Guillermo González lo expulsó por doble amarilla.

El panorama aparecía inmejorable para Boca Unidos. Incluso, Gimnasia, como ya estaba abajo en el marcador, se jugó en el fondo con una línea de tres que prácticamente no pasó sofocones, porque el local pareció conformarse con la diferencia y se relajó, buscó hacer correr la pelota con pases laterales o hacia atrás sin profundizar o buscar desbordar por los flancos.

La actitud del equipo correntino agrandó al rival, que en una jugada aislada llegó con peligro. Damián Baltore le ganó en velocidad a Joaquín Livera y envió un centro atrás que Sebastián Malimberni remató de primera al arco, encontrando una buena respuesta de Ignacio Turnes, que atajó en dos tiempos.

En una acción enredada luego de un centro que originó un rechazo corto, Pablo Cuevas volvió a aparecer en el área, pero su primer tiro fue tapado por un defensor, quedándole nuevamente al lateral-volante, quien levantó por encima del horizontal el segundo remate.

De un error garrafal llegó el descuento del equipo de Concepción del Uruguay. Marcos Fissore saltó para buscar despejar de cabeza un pelotazo largo que no parecía traer peligro, pero falló en el cálculo y el balón le quedó servido en bandeja a Nicolás Germanier, que acompañaba la acción, quien tuvo tiempo para parar y cruzar el remate contra el parante más lejano del arquero Turnes.

La segunda mitad fue definitivamente chata, muy pobre, porque Boca Unidos no aceleraba para buscar definir el partido y Gimnasia no sabía cómo hacer para arrimar peligro.

A los pocos minutos del complemento, Rostagno pidió el cambio por una molestia que acusó en la rodilla, y fue el momento del regreso de Gabriel Morales, después de casi nueve meses de ausencia, mientras que Ángel Piz ingresó también en lugar de Ojeda.

Las variantes dejó a Gabi como extremo por la izquierda y Villán bien de punta, pero más allá de un intento de presión en la salida del rival que no duró mucho, Boca Unidos seguía mostrando un ritmo timorato que por momentos exasperaba, ya que no se notaba la superioridad numérica.

Cerca de la media hora, Villán se acalambró y el técnico Roberto Marioni optó por el ingreso de Brian Peralta en lugar de Bruno Rodríguez, para acompañar a Morales en el ataque.

Sobre el final del partido, y con el equipo visitante adelantado en busca de otro error correntino, Boca Unidos dispuso de algunos contraataques que terminaron con llegadas de peligro. En una de ellas, Peralta prefirió tirar a colocar desde la medialuna del área, quedándose Díaz Muro con la pelota.

Luego, una buena trepada de Cuevas encontró a Piz, cuyo disparo de media tijera tapó el arquero. Y en la última, un córner desde la derecha fue cabeceado por Peralta, atajando nuevamente Díaz Acosta.

El sufrimiento de los seis minutos adicionados terminó con el pitazo final del árbitro González, que le permitió a Boca Unidos comenzar la Reválida festejando un valioso triunfo, el segundo consecutivo conseguido por primera vez en la temporada de la mano de Roberto Marioni, que le permite al equipo local picar en punta en la etapa y sacarle seis puntos de diferencia a su rival de este domingo en la tabla por la permanencia.

Síntesis

Boca Unidos: Ignacio Turnes; Marcos Fissore, Matías Espíndola, Santiago Chamorro; Pablo Cuevas, Ataliva Schweizer, Joaquín Livera; Diego Sánchez Paredes, Martín Ojeda; Edgar Villán; y Darío Rostagno. DT: Roberto Marioni.

Gimnasia (CdU): Jairo Díaz Muro; Leonel López, Jonathan Benítez, Carlos Rothermel, Gabriel Garzón; Sebastián Acuña y Johann Laureiro; Agustín García, Nicolás Germanier; Sebatián Malimberti y Damián Baltore. DT: Luis Tonelotto.

Goles: PT 11m Martín Ojeda (BU), 19m Pablo Cuevas (BU), 44m Nicolás Germanier (G).

Cambios: PT 37m Jorge Meza por Laureiro (G). ST, al inicio, Arielk González por Garzón (G) y Lautaro Viale por García (G); 11m Ángel Piz por Ojeda (BU) y Gabriel Morales por Rostagno (BU); 14m Jonatan Vallejos por Baltore (G); 29m Brian Peralta por Villán (BU); 36m Enzo Marquez por López (G) y 38m Lucio Martínez Trejo por Sánchez Paredes (BU).

Expulsado: PT 25m Carlos Rothermel (G).

Cancha: estadio Club Boca Unidos.

Árbitro: Guillermo González.

Otros resultados

En los restantes partidos disputados este domingo por la primera fecha de la Zona B de la Reválida se produjeron estos resultados: Independiente (Chivilcoy) 1 – Juventud Antoniana (Salta) 0; Defensores (Pronunciamiento) 0 – Douglas Haig (Pergamino) 2; y Unión (Sunchales) 5 – Crucero del Norte (Misiones) 0.

En tanto que el sábado, igualaron 0 a 0, El Linqueño (Lincoln) y Sarmiento (Resistencia).