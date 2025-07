Boca igualó con Defensa y Justicia en un entretenido juego

Defensa y Justicia y Boca jugaron un entretenido partido en la reanudación de la Liga Profesional que terminó igualado 2 a 2 este domingo en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en el marco de la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Halcón de Varela comenzó mejor el juego y se puso en ventaja a través de Santiago Ramos Mingo. El futbolista surgido del Club de la Ribera, que se fue en por la patria potestad con conflicto de por medio, aprovechó un tiro de esquina para empujar su propio rebote ante la salida de Sergio Chiquito Romero.

Rápidamente, el Xeneize respondió y llegó al empate. Luego de un centro al área, Ayrton Portillo quiso despejar de cabeza pero le erró y la pelota le dio en la mano. Leandro Rey Hilfer no observó la falta, pero el VAR llamó al árbitro, quien luego de observar la jugada terminó cobrando penal para Boca, que Miguel Merentiel intercambió por gol.

Un cuarto de hora más tarde, Aarón Molinas sentenció la tercera ley del ex del partido con un potente remate de media distancia que se metió abajo, contra el parante derecho de Sergio Romero.

En el arranque del complemento, Tomás Belmonte metió un buen pase en profundidad para Milton Giménez, que enfrentó a Cristopher Fiermarín, pero antes que saque el remate, un defensor lo cruzó rebotando la pelota en su pierna izquierda para superar al arquero, y en su desesperación por evitar que traspase la línea, Kevin Gutiérrez empujó la pelota en su propio arco accidentalmente luego de un despeje de Víctor Aguilera. A partir de ahí, el juego bajó en intensidad y no hubo más emociones.

En el Xeneize hicieron su presentación los cuatro refuerzos que no pudieron actuar en la segunda fase de la Copa Sudamericana por un error de la dirigencia de Boca al momento de presentar la lista de buena fe.

Defensa y Justicia sigue sin ganar en el campeonato y suma cuatro puntos producto de otros tantos empates, mientras que Boca llegó a ocho unidades y ya puso la mente en el partido de vuelta frente a Independiente del Valle.

Síntesis

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Emanuel Aguilera, Lucas Ferreira, Santiago Ramos Mingo; Ignacio Galván, Julián López, Kevin Gutiérrez, Luciano Herrera; Ayrton Portillo, Juan Miritello, Aaron Molinas. DT: Francisco Meneghini.

Boca Juniors: Sergio Romero; Lautaro Blanco, Gary Medel, Lautaro Di Lollo, Dylan Gorosito; Brian Aguirre, Milton Delgado, Paul Fernández, Tomás Belmonte; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT Diego Martínez.

Goles: PT 13m Santiago Ramos Mingo (DJ); 20m Miguel Merentiel (BJ); 35m Aaron Molinas (DJ). ST 7m Kevin Gutiérrez (DJ), en contra.

Cambios: ST, al inicio, Jabes Saralegui por Delgado (BJ) y Mateo Mendía por Gorosito (BJ); 15m Kevin López por J. López (DJ); 33m Alexis Soto por Galván(DJ) y Abiel Osorio por Miritello (DJ); 34m Frank Fabra por Lautaro Blanco (BJ); 39m Andres Berizovsky por Ferreira (DJ) y Gabriel Alanis por Herrera (DJ); 42m Exequiel Zeballos por Merentiel (BJ); 45m Gary Medel por Molas (BJ).

Cancha: estadio Norberto Tito Tomaghello.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Dos líderes

Huracán y Unión de Santa Fe quedaron como líderes del Torneo de la Liga Profesional al completarse este domingo la séptima fecha.

El Globo, que igualó 1-1 el sábado en el clásico de barrio porteño frente a San Lorenzo, llegó a los 13 puntos, al igual que el Tatengue, que este domingo empató sin goles en su visita a Estudiantes de La Plata.

El que no pudo aprovechar la ocasión para seguir en la cima fue Talleres, que cayó de manera contundente en Liniers, frente a Vélez Sarsfield por 3 a 0 y se quedó con 13 puntos al igual que Racing e Instituto.

Los goles del Fortín, que ganó su segundo partido y suma 8 unidades, fueron marcados por Brian Romero, Claudio Aquino y Thiago Fernández.

En tanto que en Santiago del Estero, Central Córdoba cayó por 2 a 0 frente a Platense, que marcó a través de Ronaldo Martínez y Sasha Marcich. El Calamar llegó a los 8 puntos y se ubica en mitad de tabla, mientras que el Ferroviario no pudo sumar aún y se complica con el descenso.