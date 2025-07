Marioni se mostró satisfecho por el resultado

El técnico de Boca Unidos, Roberto Marioni, dijo estar satisfecho por el triunfo de su equipo frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay (2-1), manifestó que fueron superiores al rival, aunque se mostró preocupado por la falta de contundencia ofensiva.

"Es una satisfacción enorme el resultado, estos tres puntos, seguimos sumando, venimos de lograr siete de los últimos nueve", destacó Marioni en rueda de prensa. "Hoy empezamos una nueva historia, teníamos que ganar y se ganó, los chicos cumplieron, jugaron muy bien, generamos muchísimas situaciones de gol, así que muy contento" continuó.

Boca Unidos mostró una gran efectividad, se puso rápidamente 2-0 en el primer tiempo, pero luego de quedar en superioridad numérica por la expulsión de un jugador rival, el equipo mermó su rendimiento.

El entrenador manifestó que "fuimos más superiores cuando estábamos once contra que cuando cuando tuvimos superioridad numérica. Pienso que el gol (de ellos) nos golpeó psicológicamente, nos generó dudas porque todavía tenemos la mandíbula un poco frágil, pero en general los chicos estuvieron muy bien", explicó.

Ante una consulta periodística, indicó: "Yo también quería hacer el tercero, por eso digo que no fuimos lo suficientemente inteligentes ni tuvimos la calma suficiente para poder dar ese último pase, y aún dando ese último pase tuvimos manos a manos como el de Brian (Peralta) como el de el de Angelito (Piz), también en el primer tiempo tuvimos una de Pablo (Cuevas). Nosotros también queremos ir para arriba pero vamos despacio, no nos olvidemos que estábamos en coma".

"De tres cuartos de cancha para adelante no supimos aprovechar de manera inteligente las contras que tuvimos, pero defendimos muy bien, salvo la jugada del gol ellos no nos crearon situaciones, nuestro arquero prácticamente no tuvo trabajo", agregó en su análisis.

Respecto a si se iba preocupado por algo, asintió: "Me sigue preocupando el desperdicio de situaciones de gol. En Formosa generamos 8 a 10 situaciones de gol y convertimos tres, hoy generamos 6 o 7 y aunque terminamos ganando me preocupa el no concretar las situaciones que generamos".

El DT reconoció que "en la semana hablamos mucho de tratar de mantener el arco en cero, sabíamos que nos podían lastimar con una pelota parada o con una pelota a la espalda de nuestros defensores, pero después en el juego lo controlamos siempre muy bien, nuestros jugadores están retomando su nivel".

Con Marioni en la dirección técnica, Boca Unidos cosechó diez de los últimos quince puntos en juego, y en sus dos tramo al frente del equipo logró 14 de los 17 puntos que suma en el torneo.

"Esperamos poder seguir por esta senda, vamos a tratar de ir a Chaco (NdR: el fin de semana visitará a Sarmiento) a ganar obviamente, pero ahora tenemos que disfrutar de esto", indicó.

En cuanto a los jugadores lesionados, contó que "habrá que recuperar a Darío (Rostagno) que salió con una molestia en la rodilla, Edgar (Villán) también salió un poquito cargado, pero volvimos a contar con Gabi (Morales) y a Ángel (Piz) que nos dieron una jerarquía importante en la administración de la pelota".

Sin embargo, el panorama no es alentador respecto a dos experimentados integrantes del plantel que se lesionaron en la semana que pasó. "Creo que por tres semanas más o menos no lo vamos a poder contar a Pepe (Albornoz), ya que si bien la ecografía no le dio distensión, tiene una molestia muscular bastante seria y Toni (Medina) se resintió de su rodilla y tenemos que ser cautelosos, no queremos apurarlo más allá que si por él fuese quiere jugar mañana, pero hay que tener en cuenta que es una rodilla muy golpeada, muy lastimada", expresó.

Sobre los encuentros por la Reválida, Marioni señaló que "todos los encuentros van a ser así, pero vamos a ir partido a partido, primero en la búsqueda de la salvación del descenso, que es el objetivo principal, y luego ver si nos podemos meter entre los seis primeros de la zona", concluyó el técnico.

(RP)