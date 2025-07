Milei despidió a los deportistas olímpicos y paralímpicos en el Cenard

A tres semanas del arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024, el presidente Javier Milei entregó las banderas argentinas a los elegidos para llevarlas en la inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024.

La ceremonia, que sirvió como despedida para la delegación argentina, se concretó este viernes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

“Con esfuerzo y confianza en uno, estoy seguro de que todos sus sueños se harán realidad y que llenarán de orgullo al pueblo argentino. Quiero felicitar a todos los atletas que estarán viajando a París a representar a la Argentina en la cita olímpica, y felicitar en particular a los abanderados olímpicos y paralímpicos”, sostuvo Milei en su discurso.

“Quiero desearles éxitos a todos: éxitos, no suerte. Porque si llegaron hasta aquí y si encima tienen la proeza de volver con una medalla, no será por azar, sino por el camino de sacrificio que han recorrido y por el empeño que han puesto en perfeccionar y competir”, afirmó Milei.

Luciano De Cecco, capitán de la Selección argentina de Voleibol, y Rocío Sánchez Moccia, jugadora del equipo femenino de Hockey sobre Césped, Las Leonas, encabezarán la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura el 26 de julio.

Mientras que Hernán Barreto (atletismo) y Constanza Garrone (tenis de mesa) serán los abanderados argentinos en los juegos paralímpicos de París 2024 que se pondrán en marcha el 28 de agosto y se extenderá hasta el 8 de septiembre.

El Presidente afirmó que "es un orgullo inmenso proporcional al tamaño del servicio que le brindan a la Patria, porque se trata de demostrarle al mundo entero quiénes somos como argentinos: un pueblo creativo y trabajador, que se esfuerza por la excelencia, que sabe bien lo que es sobreponerse a la adversidad y abraza la competencia".

Milei mencionó durante su discurso una de sus frases de cabecera, repetida tanto en la campaña electoral como al frente del Gobierno: "Recuerden que la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Con esfuerzo y confianza en el Uno, estoy seguro de que todos sus sueños se harán realidad y llenarán de orgullo al pueblo argentino", concluyó.

En el acto el Jefe de Estado estuvo acompañado por el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) y Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el Subsecretario de Deportes, Julio Garro, y por los presidentes del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, y del Comité Paralímpico Argentino (COPAR), José María Valladares.