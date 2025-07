Argentina enfrenta a Canadá por un lugar en la final

La Selección de Argentina enfrentará este martes a su similar de Canadá por un lugar en la final de la Copa América Estados Unidos 2024. El partido se jugará a partir de las 21 de nuestro país en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tendrá el arbitraje del chileno Piero Maza y será transmitido por TyC Sports, DSports, Telefé y la TV Pública.

El ganador avanzará a la definición y esperará por Colombia o Uruguay, que chocarán el miércoles desde las 21 (hora argentina) en el Bank of América Stadium, Charlotte, de Carolina del Norte.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores al derrotar a Ecuador 4-2 en el desempate por penales luego de igualar 1 a 1 con goles de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez, donde sobresalió una vez más la figura del arquero Emiliano Dibu Martínez que detuvo dos remates y fue clave para dar el pasaporte a la semifinal al defensor del título y actual campeón mundial.

Con la necesidad de elevar el nivel para no pasar sobresaltos con Canadá, Scaloni analiza modificaciones en la formación titular. De atrás para adelante, Dibu Martínez es fija en el arco. En la defensa, la duda está centrada en el lateral derecho entre Nahuel Molinam de bajos rendimientos, y Gonzalo Montiel. La línea se completará con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En tanto, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister son números puestos en la mitad de la mitad de la cancha y resta saber quién será el tercer mediocampista. Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes (de arranque en el debut y contra Perú) son los principales candidatos para ocupar ese lugar, mientras que un paso atrás corre Exequiel Palacios.

Lionel Messi, quien volvió a jugar contra Ecuador tras perderse el duelo con Perú por una molestia en el aductor, volverá a ser el capitán de la Selección. "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas", aseguró el DT en conferencia de prensa, antes de la última práctica.

Además, Ángel Di María, quien no sumó minutos en el último juego y está afrontando sus últimos partidos con la Albiceleste, le ganaría la pulseada a Nicolás González. Y para ser el "9", hay una disputa cabeza a cabeza de Julián Álvarez con Lautaro Martínez, quien fue de arranque en los últimos dos juegos y es, hasta acá, uno de los goleadores de la Copa, con cuatro tantos.

El combinado canadiense, por su parte, eliminó en cuartos de final a la Venezuela de Fernando Batista. En los noventa minutos igualaron 1 a 1 gracias a las anotaciones de Jacob Shaffelburg y Salomón Rondón. En la definición por penales, el conjunto norteamericano se impuso 4 a 3 con el arquero Maxime Crépeau como gran figura al contener los disparos de Jefferson Savarino y Wilker Ángel.

La Argentina y Canadá se enfrentaron en la primera fecha del grupo A con victoria de la albiceleste 2 a 0 con tantos de Álvarez y Lautaro Martínez. En aquel encuentro, fue superior, aunque por momentos le costó. A fuerza de tiros de esquina y desbordes, sobre todo de Alphonso Davies, los canadienses la pusieron en aprietos. Sin embargo, dio ventajas en defensa y el campeón del mundo aprovechó la situación para quedarse con los tres puntos y lograr la primera de sus tres victorias en el campeonato.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Jonathan Osorio, Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; Cyle Larin. DT: Jesse Marsh.

Estadio: MetLife, Nueva Jersey

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Hora: 21,00 (Argentina).