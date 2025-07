Preocupación en Colombia por la terna arbitral del partido contra Uruguay

La designación del árbitro mexicano César Ramos se ha convertido en el tema de debate y preocupación por parte de la prensa deportiva en Colombia debido a sus antecedentes de permisividad y poca rigurosidad en el manejo disciplinario en los partidos.

A pesar de la buena participación que lleva a cabo la selección Colombia por el momento en esta Copa América de Estados Unidos 2024, las suspicacias de favorecimiento al conjunto uruguayo por parte de la Conmebol han vuelto a ser tema principal de debate.

En esta ocasión, las declaraciones del periodista deportivo de Dsports y panelista en De fútbol se habla así y presentador del noticiero del mencionado canal retumbaron en la opinión pública.

“Hay preocupación dentro de la dirección técnica de la selección Colombia”

En el programa televisivo de Dsports De fútbol se habla así que cuenta con edición especial por el torneo continental, Magnoli brindó detalles sobre la información que tiene acerca de la preocupación que les genera al cuerpo técnico de La Tricolor sobre el nombramiento del juez mexicano para el encuentro importante que se disputará a cabo el día 9 de julio a las 7 de la noche en Charlotte, Carolina del Norte.

El presentador argentino comenzó con la presentación oficial del árbitro, quién destacó el antecedente a favor de tener una victoria con el juez dirigiendo a Los Cafeteros durante el Mundial de Rusia 2018: “César Ramos, 40 años, árbitro desde el 2012 con licencia de arbitraje desde el año 2014, dirigió por primera vez un encuentro de la tricolor fue para el Mundial de Rusia 2018 en el Polonia 0-3 Colombia, no hubo ningún problema porque fuimos superiores en dicho encuentro”.

No obstante, en la misma intervención que realizó, brindó detalles acerca de las inquietudes que hay por parte de los dirigidos por parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo sobre la falta de permisividad que podría brindar el juez mexicano durante el desarrollo del encuentro: “Lo que he podido saber es que hay preocupación dentro de la dirección técnica de la selección Colombia con la designación de este árbitro. La referencia del porqué están preocupados es por el partido entre Brasil vs Costa Rica que dirigió. Se pudo ver que el mexicano dejó pegar mucho, teniendo en cuenta que el juez busca darle continuidad de juego que intenta llevar en los encuentros, lo cual podría perjudicar los intereses de Colombia porque nosotros queremos que haya juego, teniendo en cuenta el antecedente que frente los dirigidos por Marcelo Bielsa cometieron 26 faltas ante Brasil”.

Infobae