Jugador de San Martín participó del Nations League 3x3

El jugador de San Martín, Gerónimo Ramallo disputó con la selección Argentina de básquetbol 3x3 la Liga de Naciones U23 FIBA 2024 en Ciudad de México. El equipo albiceleste logró la clasificación al Mundial 3x3 de Mongolia tras finalizar en la segunda ubicación con 460 puntos.

El Nations League se disputó del 22 al 28 de julio y puso en juego seis diferentes torneos, uno por día de competencia, donde se sumaban puntos para el ranking de la categoría U23. Argentina cosechó tres medallas de plata, una de bronce y la dorada el último día de competencia (sexta parada) ante Estados Unidos a quien venció por 21 a 20.

Junto a Ramallo, rosarino que llegó para sumarse al plantel de la Liga Nacional, el equipo argentino estuvo conformado por Santino Mazzuchelli, Franco Ciarrocca, Martín Elías Molina Flores, Franco Ferri y Juan Cruz Frontera. El entrenador fue Luciano Santín. Cabe destacar.

El jugador de San Martín Corrientes ya fue parte del plantel 3x3 que representó a la Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.