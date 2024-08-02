Cuatro correntinos fueron convocados para los equipos nacionales

Cuatro nadadores del Club de Regatas Corrientes fueron convocados para integrar los seleccionados nacionales menores de cara a las próximas competencias internacionales.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) dio a conocer la nómina de los seleccionados nacionales y allí figuran los representantes correntinos que lograron la convocatoria gracias a sus buenas actuaciones en las competencias nacionales.

Se trata de Tania Ferreyra, los hermanos Ezequiel e Ignacio Lafuente y Sofía Fages, quienes representarán al país durante lo que resta del año.

La citación de Ferreyra y Ezequiel Lafuente se dio para integrar el plantel argentino en el Trofeo Chico Piscina de Mococa, competencia que se concretará del 14 al 17 de octubre en San Pablo, Brasil. Allí competirán nadadores nacidos entre 2008 y 2011. Tania nadará en la categoría infantiles y Ezequiel lo hará en cadetes.

Ignacio Lafuente fue citado para competir en el Match Argentina – Chile que se celebrará en la capital del país trasandino del 3 y el 5 de septiembre en las categorías Menores 1 y 2 e Infantiles 2, en la cuál participará el correntino.

Por su parte, Sofía Fages formará parte del plantel argentino que competirá en el Nacional Infantil Perú que se llevará a cabo en Lima del 28 de noviembre al 1 de diciembre .