El Pre Federal comenzará el 17 de agosto con ocho participantes

La Liga Pre Federal de básquetbol de primera división en la provincia de Corrientes se pondrá en marcha el 17 de agosto y serán ocho los clubes que tomarán parte de la competencia. La capital provincial tendrá cinco representantes, en tanto que la baja más importante es la del último campeón: Atlético Saladas.

El torneo que organiza la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc) otorgará cuatro plazas para la Liga Federal 2025.

La federación confirmó la participación de Colón, Córdoba, El Tala, Hércules y Pingüinos de Capital. También estarán San Lorenzo de Monte Caseros, San Martín de Curuzú Cuatiá y Amad (Adelante muchachada amante del deporte) de Goya.

Atlético Saladas, campeón del Pre Federal 2023, decidió no tomar parte de la nueva temporada. Lo mismo pasó con Unión de Goya, uno de los habituales animadores del certamen. En los dos casos, cuestiones económicas y objetivos deportivos trazados llevaron a que no se sumen el certamen provincial de primera división.

Los ocho equipos se dividirán en dos zonas, donde jugarán todos contra todos a dos ruedas, con un cruce interzonal.

La Federación todavía no dio a conocer la integración de los grupos, pero trascendió que serían de la siguiente manera:

Zona A: San Lorenzo, Colón, Pingüinos y El Tala. Zona B: San Martín, Hércules, Córdoba y Amad.

Todos los equipos avanzarán a los cuartos de final y los cruces se armarán, de manera cruzada, entre los dos grupos de acuerdo a las ubicaciones.

El primero de la Zona A se enfrentará al cuarto de la B, y así sucesivamente hasta completar el cuadro. Las series serán al mejor de tres partidos.

Los ganadores de la ronda eliminatoria jugarán un Final Four, todos contra todos, donde se definirá al campeón.

Los cuatro participantes de la instancia decisiva clasificarán al Federal 2025.

Las listas de buena fe podrán contar con seis jugadores mayores, un U-23, dos jugadores U-21 y el resto menores de 19 años.