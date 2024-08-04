Boca no pudo de local frente a Barracas

Boca desaprovechó la oportunidad de seguir sumando de a tres puntos y acercarse a la parte de arriba de la tabla de posiciones, al igualar este sábado de local 1 a 1 con Barracas Central, en un partido válido por la novena fecha delo Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El Guapo sorprendió a los pocos minutos del inicio. La visita robó una pelota en la mitad de la cancha para salir rápido de contraataque. Rodrigo Herrera habilitó a Maximiliano Zalazar, quen sacó un remate cruzado de media distancia que superó a Chiquito Romero para meterse contra el caño derecho y hacer valer la ley del ex.

Boca, por su parte, no pudo traducir la posesión en situaciones de peligro. Los centros de Lautaro Blanco o los esfuerzos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los únicos argumentos con los que complicó a su rival, debido a la poca participación de los mediocampistas y la falta de ideas por afuera.

Cuando todo era confusión y el público comenzaba a exteriorizar su disgusto, Merentiel habilitó para la proyección una vez más de Blanco por la izquierda, quien envió un centro que Milton Giménez resolvió de taco para vencer la resistencia del arquero Moyano y así poner el empate.

Con el envió del gol, el equipo dirigido por el técnico Diego Martínez cerró mejor el primer tiempo con otras dos chances claras: un anticipo de cabeza de Exequiel Zeballos rebotó en Siro Rosané cuando tenía destino de red, y un frentazo de Giménez se fue apenas por arriba del horizontal.

Ambas aproximaciones fueron centros de Merentiel, el futbolista más creativo que compensó el déficit en el juego de Boca, tirándose un poco más atrás.

Ya en el segundo tiempo, el local anuló a Barracas Central y buscó la victoria de todas las maneras posibles. Sin embargo, no estuvo fino en la definición y casi lo lamenta sobre el final, no solo porque Gary Medel zafó de la expulsión, sino porque la visita se acomodó mejor apostando a las contras, con Daniel Juárez a la cabeza.

Más allá de las respuestas de Sergio Romero, la última jugada quedó resumida en el polémico penal que reclamó Boca y que tranquilamente pudo haber sido revisado por Fernando Echenique en el VAR, luego de una supuesta mano de Gonzalo Goñi dentro del área tras un remate de Jabes Saralegui.

