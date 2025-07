El DT de Sevilla no tuvo filtro con Valentín Barco y explicó por qué ya no lo convoca

Nadie duda del talento inagotable de Valentín Barco. El Colo la rompió en Boca tanto de lateral como volante por izquierda, también hizo lo suyo en la Selección Argentina juvenil –lo que le valió ser convocado a la Mayor- y pegó el salto a Europa. Pero desde hace más de un año que no logra hacer pie del otro lado del Atlántico: en Brighton nunca pudo adaptarse y en Sevilla jugó a cuentagotas y ahora busca una salida en medio de las punzantes palabras de su DT.

Con apenas nueve partidos disputados desde su llegada a España, el zurdo quedó nuevamente fuera de la convocatoria para el próximo compromiso ante Almería y su futuro parece estar lejos de tierras andaluzas. En conferencia de prensa, Xavier García Pimienta fue contundente al explicar la situación: "No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida".

Además, el entrenador nervionense reveló que fue el propio futbolista quien pidió no ser citado para este compromiso de la Copa del Rey: "Hoy va a entrenar normal y es cierto que ha pedido no viajar mañana".

Si bien elogió a Barco públicamente y en más de una ocasión, García Pimienta justificó su decisión con argumentos futbolísticos: "Es un chico que tiene mucha calidad y me veo en la obligación de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta situaciones ofensivas y defensivas. Tiene calidad y no tengo nada que reprocharle, no ha jugado más porque considero que hay compañeros que lo han hecho mejor. Si sale, lo entendería".

Y lanzó un palito respecto al nivel de los últimos refuerzos de Sevilla, incluido el oriundo de Veinticinco de Mayo que surgió de Boca y rápidamente explotó: "Tenemos que traer jugadores que realmente mejoren lo que tenemos aquí".

TyC Sports