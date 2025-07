Juanfer Quintero no viaja a la pretemporada y tiene la horas contadas en Racing

La novela de Juan Fernando Quintero suma un nuevo capítulo en Racing. Ya comunicó públicamente que su deseo es emigrar rumbo a Colombia por la delicada situación familiar que atraviesa, pero por ahora su salida no se resuelve y en ese contexto pidió no viajar a la pretemporada.

Si bien se presentó a los primeros entrenamientos junto al resto del plantel conducido por Gustavo Costas, mientras se espera una nueva oferta de América de Cali que convenza (la primera fue excesivamente baja y la dirigencia la rechazó inmediatamente), en las últimas horas fijó su postura de no querer sumarse al vuelo con la delegación.

Aunque lo cierto es que Juanfer tiene vínculo hasta diciembre y por lo tanto desde lo contractual sigue siendo jugador de Racing, su profundo deseo de partir a su tierra natal hace que su futuro con la camiseta de Avellaneda, donde completó un año de ensueño siendo figura en la Copa Sudamericana, tiene las horas contadas.

Es más, de no mediar un volantazo de último momento, todos los caminos conducen a que esta mañana Quintero tuvo su última práctica en el Cilindro; al menos con sus compañeros, ya que el plantel viajará esta tarde a Paraguay y no será parte.

Costas ya tiene en claro que no cuenta con el zurdo de 31 años para el año que se puso en marcha recientemente y ahora resta que se termine de finiquitar su adiós, hecho que ocurrirá cuando América de Cali eleve un tanto su propuesta.

Aunque Racing le compró el pase a cambio de 3.600.000 dólares en 2023, este contexto especial hace que muy probablemente el club lo deje ir por menos, según trascendió tras la última reunión entre las partes.

Quintero confirmó su deseo de irse de Racing y volver a Colombia

“Desde hace un tiempo venimos pensando en la decisión”, comenzó Quintero la entrevista con radio La Red y explicó: “Después de todo lo que pasó, como terminamos (campeón de la Copa Sudamericana), es un poco raro. En el mejor momento que teníamos en el club. Pero por temas personales, que todo el mundo lo sabe, tomamos una decisión de quedarnos en Colombia”.

Desde hace un tiempo, Quintero viaja Colombia durante varios momentos en el año para acompañar a su esposa por una enfermedad que atraviesa y esta situación lo empujó a quedarse definitivamente en su país.

"No está para para estar ahí un día, volver a Colombia, a Argentina… Es una realidad. Nos bancamos este año, pero lo que se viene no le sirve ni a mí ni a nadie. Lo más importantes es la familia”, añadió al respecto.

En esa misma línea, confirmó que ya se lo manifestó al club e incluso al mundo River, que pretendía su vuelta: "Hablé con Saja y con Gallardo. Obviamente que por la confianza que tengo con ambos, entendieron mi necesidad. Milito aún no me llamó, pero fue jugador y me sabrá entender. Mi preferencia es quedarme en Colombia, cerca de mi familia".

