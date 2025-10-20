Gallizi se sumó a Regatas en la previa al partido con Unión

Con la incorporación de Tayavek Gallizi, Regatas Corrientes completó su plantel y este martes recibirá a Unión de Santa Fe en lo que será su quinta presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro dará inicio a las 21:30 horas en el Fortín Rojinegro, contará con el arbitraje de Nicolás Danna, Jorge Chávez y Fabio Alanis, mientras que el comisionado técnico será Luis Duarte.

Gallizi, que ya jugó tres temporadas en Regatas, realizó su primera práctica con el plantel Fantasma este lunes y su presencia en el juego contra el Tatengue está en duda.

“Tener el alta médica no significa estar listo para competir ya”, sostuvo el entrenador Juan Manuel Varas.

El pivote santafesino de 32 años dejó atrás la rehabilitación después de una operación de rodilla y la semana pasada recibió el alta médica por parte de Flamengo, su anterior club.

“En estos momentos no lo necesitamos que esté en un 100% desde el día uno. Lo vamos a ir acompañando”, sostuvo el DT del Remero.

Regatas llega al partido frente a Unión en el medio de un inicio positivo en el torneo, acumula un récord de 3 victorias y 1 derrota. Se último compromiso lo disputó el pasado 4 de octubre en la victoria como visitante ante Peñarol 84-80, mientras que en esa gira sufrió su primera caída (85 a 75 frente a Obras Basket).

Por su parte, Unión viene de un inicio irregular y de récord negativo. Acumula 3 derrotas en 4 presentaciones. El último domingo perdió frente a San Martín 83 a 73 en la capital correntina.

Este duelo representará para Regatas su último compromiso previo a su debut en la Liga Sudamericana 2025, ya que del 27 al 29 estará jugando en Asunción el Grupo D de la competencia internacional contra el local San José, Pinheiros de Brasil y Leones de Quilpué de Chile.



