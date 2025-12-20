Platense y Estudiantes van por el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en un encuentro que definirá el Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales.

El partido, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Platense se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Apertura, donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Pero su rendimiento decayó tras aquella victoria frente al Globo y, desde ese momento, únicamente ganaron dos partidos (vs. San Lorenzo y Defensa y Justicia), quedaron afuera de la Copa Argentina en la primera de cambio y acapararon el último puesto en el Clausura, que los privó de jugar la instancia eliminatoria, el causante de que lleguen a la final contra el Pincha con más de un mes sin disputar ningún encuentro.

Una de las principales explicaciones al bajón del cuadro de Florida fue la renuncia de la dupla de entrenadores conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que presentó su dimisión apenas diez días después de dar la vuelta olímpica, asegurando haberse vaciado. Su reemplazante, el Kily González, nunca pudo dar en la tecla con el funcionamiento del equipo, motivo por el que fue despedido a falta de tres fechas.

En busca de dar un volantazo y volver a su mejor versión, la dirigencia del club resolvió la contratación de Walter Zunino, hombre de suma confianza de Orsi y Gómez que integró el cuerpo técnico del plantel campeón.

La floja campaña en el Clausura no le permitió clasificar a los octavos de final, por lo tanto no juega un partido oficial desde el 11 de noviembre.

Estudiantes, por su parte, llega en un momento inmejorable tras ganar el Clausura en una definición apasionante donde le ganó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos el pasado fin de semana. Este título también le permitió al “Pincha” clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el "Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.

En las ediciones anteriores, el Trofeo de Campeones enfrentaba al ganador de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga, aunque a partir de este año se medirán los ganadores del Apertura y Clausura debido a los cambios que hubo en el fútbol argentino.

El ganador del Trofeo de Campeones no solo sumará una estrella, sino que también tendrá el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.