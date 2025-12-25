Cuáles son los argentinos que están en la mira del Barcelona

En medio de un receso por Navidad y Año Nuevo, Barcelona ya empieza a moverse en el mercado de pases invernal en Europa. En ese sentido, el portal Mundo Deportivo, lanzó un informe acerca de los futbolistas que el equipo culé tendría en carpeta, sobre todo para reforzar la zaga central, teniendo en cuenta las bajas de Andreas Christentes y la licencia por tiempo indeterminado de Ronald Araújo.

En esa lista, entre varios nombres, aparecen los de tres argentinos, dos de ellos campeones del mundo: Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Juan Foyth.

En el caso de Ota, tiene 37 y parece encarar ya el ocaso de su carrera. No obstante, es titular en el Benfica de José Mourinho y una pieza clave por su liderazgo y por llevar la cinta de capitán en el brazo. Su contrato se termina en junio de 2026 y por ahora, no está claro si renovará.

Con Senesi ocurre algo parecido, ya que su vínculo también vence en junio del próximo año. De igual forma, tiene 28 años y lleva ya 170 partidos en la Premier League con la casaca de Bournemouth de Andoni Iraola, una de las revelaciones de la temporada pasada y de la actual. Sus buenos rendimientos le valieron el llamado de Lionel Scaloni para integrar las convocatorias de la Selección Argentina. Su incorporación no será fácil, ya que Atlético de Madrid del Cholo Simeone también estaría interesado en llevárselo, algo que elevaría el precio del oriundo de Entre Ríos.

Juan Foyth tiene 149 cotejos con Villarreal a sus espaldas y convence en Barcelona por su versatilidad, ya que puede desempeñarse perfectamente como lateral por la derecha y marcador central. Además, tiene una salida desde el fondo para nada despreciable, algo que podría seducir a la entidad catalana.

Otros nombres que figuran en la lista que brindó Mundo Deportivo son los de Stefan de Vrij, de Inter y compañero de Lautaro Martínez, Diogo Leite, zaguero de Unión Berlín de Alemania de 26 años, Diego Llorente de Betis y Luiz Felipe, quien pertenece a Rayo Vallecano.

TyC Sports