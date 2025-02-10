Julio García, el DT campeón del Oficial lleva su proyecto al ascenso

Un ambicioso proyecto deportivo encara el entrenador Julio García. En el 2024 fue campeón con Empedrado en el Torneo Oficial de Primera A en la Liga Correntina pero decidió dejar ese cargo y ahora se sumó al ascenso capitalino.

“Comencé un nuevo desafío profesional. Asumí el cargo de Director Técnico del Club San Jorge de Almagro. Una entidad de barrio fundada hace 15 años”, comentó García en su cuenta de Facebook.

El exjugador de Huracán Corrientes, entre otros clubes, llegó a Empedrado en 2023 y al años siguiente se coronó campeón del Oficial de Primera A, fue segundo en la Copa de la Liga y perdió la final de la Supercopa de Campeones. Además, logró una histórica participación con Empedrado.

Luego de un año exitoso, declaró que “terminó un ciclo y buscaremos nuevos horizontes”.

El 3 de febrero del presente año, asumió la conducción técnica de San Jorge que milita en la Primera B de la Liga Correntina. “Acepté este desafío con muchísimas ganas y compromiso, y estoy seguro de que junto al cuerpo técnico que me acompaña podremos lograr grandes cosas”, manifestó García.

El propio DT confirmó “a mi cuerpo técnico, los mismos que juntos celebramos el campeonato en el Torneo de la Liga Correntina 2024”.

Dentro del cuerpo técnico están: Cristian Pitton (Coordinador General y mano derecha), Marcelo Andrés Deneka (Ayudante de Campo), Lucho Vigo (Preparador Físico), “Pulga” Fernández (Colaborador) y se agregan dos integrantes de gran trayectoria y profesionalismo: Roberto Marioni (Asesor Deportivo)y Gregorio Andrés Genes (Kinesiólogo).

“Junto a este gran equipo, tenemos un proyecto deportivo muy claro: sabemos que la Primera B es una categoría muy difícil, pero intentaremos consolidar un equipo competitivo y protagonista, y por supuesto, pelear por el ascenso a la Primera A. Queremos construir un San Jorge que sea un referente en el fútbol correntino, tanto por sus logros deportivos como por su compromiso con la formación de jugadores”, aseveró el DT.

A la hora de los agradecimientos, resaltó el apoyo de Jorge Verdún y de Juan Braillard Poccard, presidente y vicepresidente, respectivamente de San Jorge y de Cristian Pitton por cedernos el complejo Boca Center para los entrenamientos del plantel.