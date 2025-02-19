Ramiro Funes Mori dejará River y será refuerzo de Estudiantes de La Plata

Luego de perder terreno en River, Ramiro Funes Mori dejará el club y continuará su carrera en Estudiantes de La Plata, club con el que ya llegó a un acuerdo si no ocurre ningún inconveniente. El defensor central disputó solo 20 partidos en su segundo ciclo en el “Millonario” y con el regreso de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella quedó relegado en la consideración de Marcelo Gallardo, lo que llevó a que River esté dispuesto a negociarlo.

El zaguero de 33 años tiene contrato vigente con el club de Núñez hasta diciembre de 2026, por lo que su partida no será en condición de libre y se está negociando los montos y porcentajes de su pase para que se confirme la salida del jugador.

La decisión de Funes Mori de cambiar de equipo surge tras el llamado de Eduardo Domínguez, entrenador del “Pincha”, quien le manifestó su deseo de sumarlo al plantel. Sin embargo, su llegada dependerá de que Estudiantes venda un jugador al exterior, ya que el mercado de pases en Argentina está cerrado, pero las transferencias internacionales permitirían incorporar futbolistas hasta el 12 de marzo.

De concretarse, Funes Mori se convertirá en el séptimo refuerzo del club presidido por Juan Sebastián Verón, sumándose a Cristian Medina, Lucas Alario, Alexis Castro, Facundo Farías, Ezequiel Piovi y Santiago Núñez. Además, el club platense sigue a la espera de la inversión del empresario estadounidense Foster Gillett, en sociedad con la dirigencia del “Pincha”, lo que podría facilitar su llegada.

(Con información de NA )

