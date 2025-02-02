El campeón debutará frente a Lipton, Boca Unidos y Mandiyú chocarán en la quinta fecha

El Torneo Oficial de Primera A en la Liga Correntina de Fútbol se pondrá en marcha el 22 de febrero con la participación de 16 equipos. Empedrado, el actual campeón debutará frente a Lipton, mientras que Sacachispas, campeón de la Copa de la Liga y la Súper Copa 2024, tendrá como rival a Talleres en la primera fecha.
Boca Unidos - Huracán es otro de los duelos destacados de la primera fecha. Mandiyú enfrentará a Curupay y los recién ascendidos, Independiente e Invico se medirán con Soberanía y Mburucuyá, respectivamente.
El fixture que dio a conocer la Liga establece que el clásico entre Boca Unidos y Mandiyú se disputará en la quinta fecha.
En la primera fase (Clasificación) del Oficial jugarán todos contra todos a una rueda.
En la segunda etapa (Definición) los equipos serán agrupados en dos zonas según la ubicación de la instancia anterior, en la A estarán los que finalizaron en posiciones pares y en la B los quedaron en lugares impares. Jugarán todos contra todos en cada uno de los grupos, pero se mantendrá la tabla única acumulativa con los puntos logrados en la Clasificación.
El equipo que termine en lo más alto después de las dos primeras fases, clasificará al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.
La tercera etapa está reservada para los cruces eliminatorios. Una vez concluida la segunda fase, los ochos mejores avanzarán a los cuartos de final. Después llegarán las semifinales y la final. En todos los casos serán a partido único y en caso de empate se recurrirán directamente a los tiros desde el punto del penal para determinar un ganador.
El campeón del Oficial será el segundo representante de la Liga Correntina para el próximo Regional Federal Amateur. En el caso de coincidir el ganador de la dos primeras etapas y del Oficial, la segunda plaza será para el subcampeón del Oficial.
En tanto que habrá dos descensos directos (los ubicados 15º y 16º luego de la segunda etapa) y dos equipos (13º y 14º) jugarán una Promoción con los finalistas de la Reválida de la Primera B.
Fixture de la primera etapa
1º fecha
Empedrado vs Lipton
Libertad vs Cambá Cuá
Invico vs Mburucuyá
Soberanía vs Independiente
Boca Unidos vs Huracan
Talleres vs Sacachispas
Sportivo vs Ferroviario
Mandiyú vs Curupay
2º fecha
Mandiyú vs Empedrado
Curupay vs Sportivo
Ferroviario vs Talleres
Sacachispas vs Boca Unidos
Huracán vs Soberanía
Independiente vs Invico
Mburucuyá vs Libertad
Cambá Cuá vs Lipton
3º fecha
Empedrado vs Cambá Cuá
Lipton vs Mburucuyá
Libertad vs Independiente
Invico vs Huracán
Soberanía vs Sacachispas
Boca Unidos vs Ferroviario
Talleres vs Curupay
Sportivo vs Mandiyú
4º fecha
Sportivo vs Empedrado
Mandiyú vs Talleres
Curupay vs Boca Unidos
Ferroviario vs Soberanía
Sacachispas vs Invico
Huracán vs Libertad
Independiente vs Lipton
Mburucuyá vs Cambá Cuá
5º fecha
Empedrado vs Mburucuyá
Cambá Cuá vs Independiente
Lipton vs Huracán
Libertad vs Sacachispas
Invico vs Ferroviario
Soberanía vs Curupay
Boca Unidos vs Mandiyú
Talleres vs Sportivo
6º fecha
Talleres vs Empedrado
Sportivo vs Boca Unidos
Mandiyú vs Soberanía
Curupay vs Invico
Ferroviario vs Libertad
Sacachispas vs Lipton
Huracán vs Cambá Cuá
Independiente vs Mburucuyá
7º fecha
Empedrado vs Independiente
Mburucuyá vs Huracán
Cambá Cuá vs Sacachispas
Lipton vs Ferroviario
Libertad vs Curupay
Invico vs Mandiyú
Soberanía vs Sportivo
Boca Unidos vs Talleres
8º fecha
Boca Unidos vs Empedrado
Talleres vs Soberanía
Sportivo vs Invico
Mandiyú vs Libertad
Curupay vs Lipton
Ferroviario vs Cambá Cuá
Sacachispas vs Mburucyá
Huracán vs Independiente
9º fecha
Empedrado vs Huracán
Independiente vs Sacachispas
Mburucuyá vs Ferroviario
Cambá Cuá vs Curupay
Lipton vs Mandiyú
Libertad vs Sportivo
Invico vs Talleres
Soberanía vs Boca Unidos
10º fecha
Soberanía vs Empedrado
Boca Unidos vs Invico
Talleres vs Libertad
Sportivo vs Lpton
Mandiyú vs Cambá Cuá
Curupay vs Mburucuyá
Ferroviario vs Independiente
Sacachispas vs Huracán
11º fecha
Empedrado vs Sacachispas
Huracán vs Ferroviario
Independiente vs Curupay
Mburucyá vs Mandiyú
Cambá Cuá vs Sportivo
Lipton vs Talleres
Libertad vs Boca Unidos
Invico vs Soberanía
12º fecha
Invico vs Empedrado
Soberanía vs Libertad
Boca Unidos vs Lipton
Talleres vs Cambá Cuá
Sportivo vs Mburucuyá
Mandiyú vs Independiente
Curupay vs Huracán
Ferroviario vs Sacachispas
13º fecha
Empedrado vs Ferroviario
Sacachispas vs Curupay
Huracán vs Mandiyú
Independiente vs Sportivo
Mburucuyá vs Talleres
Cambá Cuá vs Boca Unidos
Lipton vs Soberanía
Libertad vs Invico
14º fecha
Libertad vs Empedrado
Invico vs Lipton
Soberanía vs Cambá Cuá
Boca Unidos vs Mburucuyá
Talleres vs Independiente
Sportivo vs Huracán
Mandiyú vs Sacachispas
Curupay vs Ferroviario
15º fecha
Empedrado vs Curupay
Ferroviario vs Mandiyú
Sacachispas vs Sportivo
Huracán vs Talleres
Independiente vs Boca Unidos
Mburucuyá vs Soberanía
Cambá Cuá vs Invico
Lipton vs Libertad