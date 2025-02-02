El campeón debutará frente a Lipton, Boca Unidos y Mandiyú chocarán en la quinta fecha

El Torneo Oficial de Primera A en la Liga Correntina de Fútbol se pondrá en marcha el 22 de febrero con la participación de 16 equipos. Empedrado, el actual campeón debutará frente a Lipton, mientras que Sacachispas, campeón de la Copa de la Liga y la Súper Copa 2024, tendrá como rival a Talleres en la primera fecha.

Boca Unidos - Huracán es otro de los duelos destacados de la primera fecha. Mandiyú enfrentará a Curupay y los recién ascendidos, Independiente e Invico se medirán con Soberanía y Mburucuyá, respectivamente.

El fixture que dio a conocer la Liga establece que el clásico entre Boca Unidos y Mandiyú se disputará en la quinta fecha.

En la primera fase (Clasificación) del Oficial jugarán todos contra todos a una rueda.

En la segunda etapa (Definición) los equipos serán agrupados en dos zonas según la ubicación de la instancia anterior, en la A estarán los que finalizaron en posiciones pares y en la B los quedaron en lugares impares. Jugarán todos contra todos en cada uno de los grupos, pero se mantendrá la tabla única acumulativa con los puntos logrados en la Clasificación.

El equipo que termine en lo más alto después de las dos primeras fases, clasificará al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

La tercera etapa está reservada para los cruces eliminatorios. Una vez concluida la segunda fase, los ochos mejores avanzarán a los cuartos de final. Después llegarán las semifinales y la final. En todos los casos serán a partido único y en caso de empate se recurrirán directamente a los tiros desde el punto del penal para determinar un ganador.

El campeón del Oficial será el segundo representante de la Liga Correntina para el próximo Regional Federal Amateur. En el caso de coincidir el ganador de la dos primeras etapas y del Oficial, la segunda plaza será para el subcampeón del Oficial.

En tanto que habrá dos descensos directos (los ubicados 15º y 16º luego de la segunda etapa) y dos equipos (13º y 14º) jugarán una Promoción con los finalistas de la Reválida de la Primera B.

Fixture de la primera etapa

1º fecha

Empedrado vs Lipton

Libertad vs Cambá Cuá

Invico vs Mburucuyá

Soberanía vs Independiente

Boca Unidos vs Huracan

Talleres vs Sacachispas

Sportivo vs Ferroviario

Mandiyú vs Curupay

2º fecha

Mandiyú vs Empedrado

Curupay vs Sportivo

Ferroviario vs Talleres

Sacachispas vs Boca Unidos

Huracán vs Soberanía

Independiente vs Invico

Mburucuyá vs Libertad

Cambá Cuá vs Lipton

3º fecha

Empedrado vs Cambá Cuá

Lipton vs Mburucuyá

Libertad vs Independiente

Invico vs Huracán

Soberanía vs Sacachispas

Boca Unidos vs Ferroviario

Talleres vs Curupay

Sportivo vs Mandiyú

4º fecha

Sportivo vs Empedrado

Mandiyú vs Talleres

Curupay vs Boca Unidos

Ferroviario vs Soberanía

Sacachispas vs Invico

Huracán vs Libertad

Independiente vs Lipton

Mburucuyá vs Cambá Cuá

5º fecha

Empedrado vs Mburucuyá

Cambá Cuá vs Independiente

Lipton vs Huracán

Libertad vs Sacachispas

Invico vs Ferroviario

Soberanía vs Curupay

Boca Unidos vs Mandiyú

Talleres vs Sportivo

6º fecha

Talleres vs Empedrado

Sportivo vs Boca Unidos

Mandiyú vs Soberanía

Curupay vs Invico

Ferroviario vs Libertad

Sacachispas vs Lipton

Huracán vs Cambá Cuá

Independiente vs Mburucuyá

7º fecha

Empedrado vs Independiente

Mburucuyá vs Huracán

Cambá Cuá vs Sacachispas

Lipton vs Ferroviario

Libertad vs Curupay

Invico vs Mandiyú

Soberanía vs Sportivo

Boca Unidos vs Talleres

8º fecha

Boca Unidos vs Empedrado

Talleres vs Soberanía

Sportivo vs Invico

Mandiyú vs Libertad

Curupay vs Lipton

Ferroviario vs Cambá Cuá

Sacachispas vs Mburucyá

Huracán vs Independiente

9º fecha

Empedrado vs Huracán

Independiente vs Sacachispas

Mburucuyá vs Ferroviario

Cambá Cuá vs Curupay

Lipton vs Mandiyú

Libertad vs Sportivo

Invico vs Talleres

Soberanía vs Boca Unidos

10º fecha

Soberanía vs Empedrado

Boca Unidos vs Invico

Talleres vs Libertad

Sportivo vs Lpton

Mandiyú vs Cambá Cuá

Curupay vs Mburucuyá

Ferroviario vs Independiente

Sacachispas vs Huracán

11º fecha

Empedrado vs Sacachispas

Huracán vs Ferroviario

Independiente vs Curupay

Mburucyá vs Mandiyú

Cambá Cuá vs Sportivo

Lipton vs Talleres

Libertad vs Boca Unidos

Invico vs Soberanía

12º fecha

Invico vs Empedrado

Soberanía vs Libertad

Boca Unidos vs Lipton

Talleres vs Cambá Cuá

Sportivo vs Mburucuyá

Mandiyú vs Independiente

Curupay vs Huracán

Ferroviario vs Sacachispas

13º fecha

Empedrado vs Ferroviario

Sacachispas vs Curupay

Huracán vs Mandiyú

Independiente vs Sportivo

Mburucuyá vs Talleres

Cambá Cuá vs Boca Unidos

Lipton vs Soberanía

Libertad vs Invico

14º fecha

Libertad vs Empedrado

Invico vs Lipton

Soberanía vs Cambá Cuá

Boca Unidos vs Mburucuyá

Talleres vs Independiente

Sportivo vs Huracán

Mandiyú vs Sacachispas

Curupay vs Ferroviario

15º fecha

Empedrado vs Curupay

Ferroviario vs Mandiyú

Sacachispas vs Sportivo

Huracán vs Talleres

Independiente vs Boca Unidos

Mburucuyá vs Soberanía

Cambá Cuá vs Invico

Lipton vs Libertad